Das Vereinigte Königreich stärkt die Unterstützung für die Ukraine zum vierjährigen Kriegstag: "Großbritannien steht bei Ihnen, stärker denn je"

Das Vereinigte Königreich hat vier Jahre nach Russlands umfassender Invasion ein neues Unterstützungspaket für die Ukraine vorgestellt.

Premierminister Keir Starmer betonte, dass die britische Sicherheit "in der Ukraine beginnt" und bekräftigte die langfristige Unterstützung, einschließlich Plänen, Truppen nach Friedenssicherung zu entsenden.

Wie Premierminister Keir Starmer erklärte:

An diesem düsteren Jahrestag ist unsere Botschaft an das ukrainische Volk einfach: Großbritannien ist bei euch, stärker als je zuvor. Deshalb kündigen wir heute neue Unterstützung an und werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist.

Trotz des heutigen Lärms in den Weltangelegenheiten bleibt dieser Krieg das kritischste Thema unserer Zeit. Sie stellt die Frage, ob die ukrainische und europäische Freiheit bestehen bleiben wird. Unsere gemeinsame Antwort ist eindeutig. Russland gewinnt diesen Krieg nicht. Sie werden diesen Krieg nicht gewinnen. Der Mut der Ukraine hält weiterhin die Linie für unsere gemeinsamen Werte angesichts von Putins Aggression.

Wir werden an ihrer Seite stehen, bis zu einem gerechten und dauerhaften Frieden – und darüber hinaus. Slava Ukraini.

Die Hilfe umfasst 20 Millionen Pfund zur Reparatur des ukrainischen Energienetzes, 5,7 Millionen Pfund für humanitäre Hilfe und 30 Millionen Pfund für gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit und Rechenschaftspflicht bei Kriegsverbrechen.

Natürlich sind dies nur einige der angekündigten Maßnahmen, aber die vollständige offizielle Ankündigung können Sie unter folgendem Link lesen. Go!