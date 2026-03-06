Das Resident Evil 2 Arcade-Spiel kommt dieses Jahr nach Europa, Amerika und Japan

HQ

Resident Evil wird 30, und das beste Geschenk, das Capcom uns gemacht hat, ist Resident Evil Requiem. Doch die Feierlichkeiten enden nicht mit diesem unglaublichen Spiel, denn gestern Abend während Capcom Spotlight wurde ein neues Orchesterkonzert mit Musik aus Resident Evil angekündigt, ebenso wie ein neues Arcade-Cabinet, inspiriert von Resident Evil 2.

Wie von Genki_JPN on X bestätigt wurde, wird diese Arcade-Version unseres geliebten Resident Evil 2 nicht nur nach Japan erscheinen, wie es laut der gestrigen Ankündigung schien, sondern auch dieses Jahr nach Europa und Amerika erscheinen.

Wirst du dein ganzes Gehalt für Münzen ausgeben, um diesen Spielautomaten zu spielen?