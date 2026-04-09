Das Recht auf Reparatur wurde erkämpft

HQ

Seit acht Jahren wird einer der wichtigsten Verbraucherrechtsfälle in den USA zwischen John Deere auf der einen Seite und Landwirten auf der anderen Seite geführt. Und die Bauern haben gewonnen.

Kurz gesagt ähnelt es dem Kampf, den iPhone-Nutzer im Hinblick auf Bildschirmreparaturen geführt haben, da John Deer argumentiert hat, dass ihre Geräte ihr geistiges Eigentum seien und unabhängige Werkstätten ein Sicherheits- und Schutzrisiko darstellen und dass Reparaturen und Diagnosen von defekten Geräten mittels einfacher Softwarelösungen nur von privaten und offiziellen Autohäusern von John Deere durchgeführt werden können. Gleichzeitig hat die Federal Trade Commission John Deere wegen illegaler wettbewerbswidriger Praktiken im Zusammenhang mit Reparaturen verklagt. Dies ist einer der größten und bedeutendsten Fälle von Großkonzernen im Vergleich zum Alltagsnutzer.

John Deere hat vor dem Bundesgericht verloren, wobei die Gerichte eine enorme Übergebühr für Reparaturen und ein faktisches Monopol festgestellt haben. Den Landwirten wurde eine Entschädigung von 99 Millionen Dollar zugesprochen, aber noch wichtiger ist, dass John Deere, einer der größten Anbieter von landwirtschaftlichen Maschinen auf dem Markt, gezwungen ist, zehn Jahre lang Diagnose- und Reparatursoftware bereitzustellen, und es ihnen nicht mehr erlaubt ist, unabhängige Werkstätten vom Zugriff auf verpflichtende Systeme und Software auszuschließen. Da die offiziellen Versorgungsstellen leicht Hunderte von Meilen entfernt sind und die Wartezeit auf die Unterstützung vor Ort Ernteverluste bedeutet, ist dies langfristig ein großer Gewinn für amerikanische Landwirte.