Das Playstation Plus-Angebot im Februar scheint auch Boxen zu beinhalten

Der bekannte Datenleaker von Dealabs, billbil-kun, hat nun bekannt gegeben, dass die Playstation Plus Essential-Spiele im Februar Undisputed enthalten werden. Es ist das Boxspiel von Steel City Interactive ab Oktober 2024, laut den Informationen, die uns von IGN übermittelt wurden. Boxen soll am 3. Februar beginnen, und während der Wartezeit könnt ihr unsere Rezension über das Spiel hier lesen.

Natürlich kommen auch andere Spiele für Playstation Plus, aber Undisputed scheint die Hauptergänzung zu sein.

Während wir auf den Beginn des Februars warten, ist es eine gute Idee, die Spiele für Januar herunterzuladen, wenn noch Zeit ist:



Bedarf an Geschwindigkeit Ungebunden



Disney-Epos Mickey: Neugebürstet



Core Keeper

