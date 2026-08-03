Das Nintendo Museum hat in weniger als zwei Jahren über eine Million Besucher begrüßt

HQ

Vor fast zwei Jahren öffnete das Nintendo-Museum in Kyoto zum ersten Mal seine Türen. Nintendo sagte voraus, dass das Interesse an einem Besuch des Museums enorm sein würde, also führte man ein Lotteriesystem ein, bei dem Personen mit Nintendo-Konten drei Monate vor dem Besuch eine bestimmte Anzahl von Tickets beantragen und dann einfach auf das Beste hoffen konnten.

Gamereactor hatte tatsächlich das Privileg, das Museum Anfang dieses Sommers zu besuchen, und kann bestätigen, dass es trotz des Lotteriesystems extrem gut besucht war (aus gutem Grund, es ist absolut wunderbar), daher war es wahrscheinlich eine kluge Entscheidung von Nintendo.

Nun haben sie angekündigt, dass ein wichtiger Meilenstein erreicht wurde, da das Museum über eine Million Besucher überschritten hat, und sie schreiben:

"Vielen herzlichen Dank an alle, die uns besucht und diesen Meilenstein mitgeteilt haben."

Wenn du in naher Zukunft eine Reise nach Japan planst und durch Kyoto kommst, solltest du auf jeden Fall das Nintendo-Museum besuchen, wenn möglich. Beantragen Sie hier Tickets drei Monate vor Ihrem geplanten Besuch und drücken Sie die Daumen, dass Sie ausgewählt werden, und lesen Sie hier unseren Artikel über das Museum.

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki