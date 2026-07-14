Das Nintendo Museum ist pure Magie

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Während meines Urlaubs dieses Jahres war es endlich Zeit für eine Reise nach Japan. Eines der Dinge, auf die ich mich am meisten gefreut hatte, war das Nintendo Museum, obwohl das leichter gesagt als getan ist. Drei Monate bevor du gehen willst, musst du über dein Nintendo-Konto an einer Lotterie teilnehmen, wo du zwei Monate vor deinem Besuch benachrichtigt wirst, ob du erfolgreich warst oder nicht, und wenn nicht, ist das Spiel im Grunde vorbei.

Ja, ich habe mich für das Außenfoto von Nintendo entschieden, da der Regen und all die Leute es schwierig gemacht haben, ein gutes Foto zu machen.

So beliebt ist der Ort, und dein Besuch gibt dir nur eine mickrige halbe Stunde, um hineinzukommen. Man kann sich für drei Termine bewerben, und dann hofft man einfach, dass einer davon zu einem passt. Wenn du gewinnst, was ich getan habe, wird einer deiner drei Zeitslots genehmigt, und du musst pünktlich erscheinen, denn nach 30 Minuten verfällt dein Slot. Ich weiß nicht genau, wie streng Nintendo das durchsetzt, aber ich hatte nicht vor, das Schicksal herauszufordern, und das Unternehmen ist dafür bekannt, extrem streng zu sein. Doch genau das taten meine Begleiter und ich, als wir in den Zug nach Uji (direkt außerhalb von Kyoto) stiegen und zufällig einen Miyakoji Rapid Service nahmen, der mehrere Stationen überspringt, darunter auch Uji. Deshalb mussten wir am Bahnhof vorbeifahren, zu einem Taxi eilen und drei Meilen zurückfahren. Wir haben es geschafft... Mit einem Vorsprung von etwa 5-10 Minuten, bevor unser Slot ablief, und wir waren unglaublich dankbar, dass wir diesen Puffer hatten.

Habe ich erwähnt, dass es geregnet hat?

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Um ins Nintendo-Museum zu gelangen, muss man natürlich die Sicherheitskontrolle durchlaufen, bevor man einen Ausweis mit zehn Token für die Attraktionen bekommt, und wenn man ein Nintendo-Konto hat und sich vorab registriert hat, kann der Mii auf dem Foto gezeigt werden. Sobald man die Sicherheitskontrolle passiert hat, kommt man vor dem Museum an, wo es schöne Fotomöglichkeiten mit grünen Rohren, einem Mario-Fahnenmast und einem kleinen Pixelschloss gibt. Außerdem sind die Pflasterplatten wie Pixelart angelegt, was dem sonst anonymen, grauen und etwas sterilen Lagerhaus Leben einhaucht.

Während unseres Besuchs regnete es stark (es ist Regenzeit im Juni), aber das hielt mich und meine Gruppe nicht davon ab, zu den grünen Rohren zu gehen, um ein paar Fotos zu machen. Danach war es endlich Zeit, das Museum zu besuchen, das ebenfalls mit einer Fotogelegenheit im Foyer zwischen einer ganzen Reihe von Krötenfiguren beginnt. Wie zu erwarten, gibt es einen richtigen Geschenkeladen, den man sowohl vor als auch nach dem Museum besuchen kann, aber da ich absolut keine Lust hatte, eine Ladung Sachen mit mir herumzuschleppen, entschied ich mich, es erst danach zu verschieben.

Solche Ausstellungen schmücken das Obergeschoss, aber Fotografie ist dort nicht erlaubt.

Das Nintendo Museum besteht im Wesentlichen aus zwei Etagen. Im Erdgeschoss gibt es verschiedene Spiele, bei denen man frei Fotos machen kann, und im Obergeschoss gibt es Ausstellungen. Die zehn Münzen, die ich auf meiner Zugangskarte erhalten habe, können sowohl für neue als auch für alte Spiele verwendet werden und sind eine clevere Möglichkeit für Nintendo, sicherzustellen, dass die Spiele gewechselt werden, sodass niemand viel zu lange eines davon spielt. Ältere Klassiker kosten eine Münze, während die modernsten (ein neu produziertes Zapper/Super Scope-Spiel) drei Münzen kosten. Alles ist in Nintendos Geschichte verwurzelt, mit einem Hanafuda-Bereich in der Mitte. Hanafuda sind die Karten, mit denen Nintendo seine Reise 1889 begann, daher kann man sagen, dass sie seit 137 Jahren in den Spielen tätig sind. Natürlich habe ich im Shop ein Pack Hanafuda-Karten gekauft (dazu später mehr), aber mein Fokus lag stattdessen auf den anderen Spielen.

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Dazu gehört eine Art übergroßes Game & Watch, bei dem meine Silhouette in einen Spielcharakter verwandelt wird, was in meinem Fall für den klassischen Manly war, bei dem man Leuten hilft, damit sie nicht in Kanaldeckel fallen. Es ist ein charmantes Konzept (und ich liebe Game & Watch wirklich), aber ehrlich gesagt erinnert das Gameplay an frühe Kinect-Spiele, und es ist höchst zweifelhaft, ob es überhaupt einen Versuch wert ist. Du hast genauso viel Freude daran, anderen beim Spielen zuzusehen...

Es gibt viele unterhaltsame Spiele zum Ausprobieren, die alle speziell für ein Museum entworfen wurden.

Im selben Raum wie diese gibt es auch viele Retro-Konsolen. Es mag etwas Verschwendung sein, Retro-Spiele zu spielen, die ich genauso gut zu Hause über die Switch Online spielen könnte, während ich für eine begrenzte Zeit extra bezahlen müsste. Meine Freunde hingegen hatten eine tolle Zeit beim Spielen von Balloon Fight und Clu Clu Land, unter anderem, und es ist etwas Besonderes, wirklich alte Nintendo-Spiele im Nintendo Museum zu spielen. Es gibt auch einen Wettbewerb mit fünf NES-Spielen (bei dem alles für die Gesamtpunktzahl zählt), was ich sehr unterhaltsam fand.

Danach habe ich unter anderem die Ultra Machine SP ausprobiert, ein klassisches Nintendo-Spielzeug mit Baseball-Thema und Tischtennisbällen. Es zählt, wie viele Treffer du bekommst, und es gibt verschiedene Effekte, wenn du die Bälle in ein Objekt schnippst, was zu einem kleinen Spiel führt, das mir wirklich gefallen hat. Meine zehn Münzen gingen aus, aber ich nutzte auch die Gelegenheit, Mario Kart mit einem riesigen Controller auszuprobieren, bei dem zwei Personen spielen, einer das Steuerkreuz benutzt und der andere die Tasten. Es ist eine clevere Möglichkeit, einem Klassiker neues Leben einzuhauchen. Dazu kommen Nintendos klassische Liebesmesser und ein paar weitere Kleinigkeiten.

Der Höhepunkt, als ich selbst den Sieg sicherte.

Der Hauptanziehungspunkt für mich war jedoch ein neu entwickeltes Spiel mit dem Zapper oder Super Scope, das im Grunde nur ein glorifiziertes Lichtgewehrspiel ist, bei dem etwa acht Personen gleichzeitig spielen und sich den Bildschirm teilen. Der Zapper ist schneller und präziser, während der Super Scope langsamer ist, aber einen größeren Trefferbereich bietet. Ich habe mich für Letzteres entschieden und jeden Gegner ausgeschaltet, der auf dem Bildschirm auftauchte (während ich versuchte, Freunden wie Luigi und Peach auszuweichen). Das Spiel ist in mehrere Runden unterteilt, sodass man die Tabelle vor der letzten Runde sehen kann, die ich, ganz bescheiden, mit nach Hause genommen und alles gewonnen habe. Juhu, so ungefähr.

Wie erwähnt, konnte das Obergeschoss nicht fotografiert werden, bietet aber eine sehr tiefgehende Darstellung der Geschichte von Nintendo. Hier finden Sie alle Konsolen, die sie entwickelt haben, wie das Farbfernsehspiel (lange vor Famicom und NES), Spielcover, Konzeptzeichnungen, alte Spielzeuge und vieles mehr. Es war absolut schön, einfach herumzulaufen und einen Blick zu werfen, und auch wenn ich mich für ziemlich gut mit Nintendo bescheiden halte, haben sie so viel gemacht, von dem ich nichts wusste.

Nintendos klassischer Liebestester im riesigen Format.

Ich mag auch, dass Nintendo seine Flops absolut nicht scheut, sondern sie annimmt, sodass es sogar Ausstellungen zu Dingen wie dem Virtual Boy und der Wii U gibt. Es ist auch absolut schön, frühe Skizzen zu sehen, die zeigen, wie beliebte Ikonen ausgesehen haben könnten, bevor sie ihre inzwischen vertrauten Designs annahmen. Trotzdem begann mein Magen nach etwa einer Stunde Umhersuchen zu knurren.

Also bin ich in den Laden gegangen, der unglaublich gut bestückt ist mit brillanten Kleinigkeiten. Bedenken Sie nur, dass jede Konsole seit dem Famicom ihr eigenes T-Shirt, eine Tasse und ein eigenes Merchandise hat. Was mich betrifft, so hatte ich am Ende vier Tassen und vier T-Shirts (NES, Virtual Boy, GameCube und Nintendo DS). Außerdem habe ich einige Hanafuda-Karten mitgenommen, die ich jetzt lernen möchte, sowie Gläser, kleine japanische Schalen, Schlüsselanhänger und vieles mehr. Selbst wenn der Yen so günstig ist, wird ein Ort wie das Nintendo Museum gefährlich teuer!

Thematische Kanaldeckel und Schließfächer, nichts ist unberührt geblieben.

Der Plan war, auch im Restaurant vor Ort etwas zu essen, aber eine einstündige Schlange und der Regen ließen uns den Tag beenden und das Nintendo Museum verlassen (wo mir auf dem Weg nach draußen auffiel, dass die Spinde zum Aufbewahren von Gegenständen genauso aussahen wie Game Boy-Cartridges). Mit vollen Eindrücken hielten wir ein paar hundert Meter weiter an, um eine Schüssel wunderbaren Ramen zu genießen, um über alles zu plaudern, was wir gesehen und erlebt hatten, und einfach zu feiern, dass wir trotz des Zugunfalls tatsächlich an unseren Plänen festgehalten hatten, während wir alles aufnahmen, was wir gesehen und erlebt hatten.

Wenn Sie jedoch nach Japan reisen und Kyoto oder Osaka besuchen möchten, sollten Sie unbedingt versuchen, Tickets für das Nintendo Museum zu besorgen. Das ist pure Bewunderung für die Art von Unterhaltung, die wir alle so lieben, und ein Muss für jeden mit auch nur einem kleinen Geek-Zug.