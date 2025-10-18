Das neueste Juwel von Double Fine kann keine Spieler auf Steam anziehen

HQ

Wir wurden von Double Fine mit mehreren herausragenden Veröffentlichungen in den letzten zehn Jahren verwöhnt. Von Psychonauts 2 bis Broken Age, ganz zu schweigen von den sehr respektvollen Remastern vieler Point-and-Click-Klassiker wie Day of the Tentacle, Grim Fandango und Full Throttle.

Aber der neueste Titel des Studios Keeper, in dem man als Lighthouse spielt (ja, wirklich), scheint sich schwer zu tun - zumindest auf Steam. Und obwohl das etwas skurrile und abstrakte Konzept von den Kritikern positiv aufgenommen wurde, auch von uns hier bei Gamereactor, wo wir das Spiel als eine wunderbare Mischung aus einzigartigem Gameplay und surrealen Umgebungen gepriesen haben, hat es kein Publikum angezogen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es nur 140 aktive Spieler im Spiel auf Steam, mit einem Höchststand von 165 am frühen Nachmittag, als es veröffentlicht wurde. Die Frage ist also, warum? Das sind erschreckend niedrige Zahlen und man könnte sich fragen, ob das Problem am glanzlosen Marketing liegt oder an einem Konzept, das sich für die meisten Gamer einfach zu ausgefallen anfühlt? Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass Keeper in den kommenden Tagen das Licht aufdreht - und mehr Spieler anzieht.

Wenn Sie unsere Rezension zu Keeper noch nicht gelesen haben, tun Sie dies bitte.

Also, was denkst du? Wurde Keeper einfach übersehen, oder sind die Spieler einfach nicht interessiert?