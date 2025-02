Es scheint, dass Activision etwas andeutet, das mit Tony Hawk's Pro Skater zu tun hat

HQ

Obwohl wir seit einiger Zeit nichts Offizielles mehr von Tony Hawk's Pro Skater gehört haben, gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte über ein mögliches Revival der Serie. Zuletzt sagte der Profi-Skater Tyshawn Jones, dass er in einem kommenden Titel mitspielt.

Vielleicht hat das Activision ein wenig den Arm verdreht, denn auf einem Bild, das CharlieIntel auf Twitter/X gepostet hat, sieht man etwas, das wie ein Teaser aussieht, der mit Tony Hawk's Pro Skater zusammenhängt. Der Teaser wurde auf der Grind-Karte von Black Ops 6 gefunden und deutet auf den 3. März 2025 hin.

Tom Warren von The Verge merkt an, dass dies viel früher ist als das Xbox Showcase im Juni, bei dem vielleicht eine Ankündigung richtig erwartet wurde. Oder vielleicht sagt uns Warren, dass wir unsere Erwartungen bis dahin im Zaum halten sollten. So oder so, es scheint, dass wir sehr bald etwas zu besprechen haben werden.

Was glauben Sie, wie diese Ankündigung aussehen könnte?