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Weltmeisterschaftsqualifikationen, Play-offs und Freundschaftsspiele: die besten Fußballspiele, die Sie heute sehen können
Die letzte Runde der Weltcup-Qualifikation beginnt heute, Donnerstag, den 26. März.
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Donnerstag, der 26. März, ist der erste große Tag der aktuellen Länderspielpause im Herrenfußball, der erste vor der Weltmeisterschaft, mit einigen wichtigen Spielen für Nationen wie Schweden, Italien, die Ukraine, die Türkei, Polen, Irland oder Dänemark, mit den interkonföderierten Play-offs und europäischen Qualifikationsspielen, wobei insgesamt sechs Plätze offen sind.
Unterdessen werden diejenigen, die sich bereits qualifiziert haben, und diejenigen, die es nicht getan haben, weiterhin Freundschaftsspiele bestreiten, mit einigen heutigen Highlights, darunter Brasilien gegen Frankreich heute Abend.
Europäische Qualifikanten:
Weg A
- Italien gegen Nordirland: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Wales gegen Bosnien und Herzegowina: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
Weg B
- Ukraine gegen Schweden: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Polen gegen Albanien: 20:45 MET, 19:45 GMT
Pfad C
- Türkei gegen Rumänien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 GMT
- Slowakei gegen Kosovo: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
Weg D
- Dänemark gegen Nordmazedonien: 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Tschechische Republik gegen Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT
Interkonföderale Play-offs
- Bolivien gegen Suriname: 23:00 MEZ, 22:00 GMT
- Neukaledonien gegen Jamaika: 04:00 MEZ, 03:00 GMT (Freitag)
Freundschaftsspiele
- Tansania gegen Liechtenstein: 15:30 CET, 14:30 GMT
- Moldawien gegen Litauen: 16:00 MET, 20:00 GMT
- Georgien gegen Israel: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Zypern gegen Belarus: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Brasilien gegen Frankreich: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Kroatien gegen Kolumbien: 00:30 MEZ (Freitag), 23:30 GMT