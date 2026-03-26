Weltmeisterschaftsqualifikationen, Play-offs und Freundschaftsspiele: die besten Fußballspiele, die Sie heute sehen können

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Donnerstag, der 26. März, ist der erste große Tag der aktuellen Länderspielpause im Herrenfußball, der erste vor der Weltmeisterschaft, mit einigen wichtigen Spielen für Nationen wie Schweden, Italien, die Ukraine, die Türkei, Polen, Irland oder Dänemark, mit den interkonföderierten Play-offs und europäischen Qualifikationsspielen, wobei insgesamt sechs Plätze offen sind.

Unterdessen werden diejenigen, die sich bereits qualifiziert haben, und diejenigen, die es nicht getan haben, weiterhin Freundschaftsspiele bestreiten, mit einigen heutigen Highlights, darunter Brasilien gegen Frankreich heute Abend.

Europäische Qualifikanten:

Weg A



Italien gegen Nordirland: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Wales gegen Bosnien und Herzegowina: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Weg B



Ukraine gegen Schweden: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Polen gegen Albanien: 20:45 MET, 19:45 GMT



Pfad C



Türkei gegen Rumänien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 GMT



Slowakei gegen Kosovo: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Weg D



Dänemark gegen Nordmazedonien: 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Tschechische Republik gegen Irland: 20:45 CET, 19:45 GMT



Interkonföderale Play-offs



Bolivien gegen Suriname: 23:00 MEZ, 22:00 GMT



Neukaledonien gegen Jamaika: 04:00 MEZ, 03:00 GMT (Freitag)



Freundschaftsspiele



Tansania gegen Liechtenstein: 15:30 CET, 14:30 GMT



Moldawien gegen Litauen: 16:00 MET, 20:00 GMT



Georgien gegen Israel: 18:00 MEZ, 17:00 GMT



Zypern gegen Belarus: 18:00 MEZ, 17:00 GMT



Brasilien gegen Frankreich: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Kroatien gegen Kolumbien: 00:30 MEZ (Freitag), 23:30 GMT

