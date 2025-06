Das letzte Early-Access-Update von The Rogue Prince of Persia ist jetzt verfügbar

HQ

Am Ende des Sommers werden wir in der Lage sein, die komplette Vision von Entwickler Evil Empire zu erleben, da The Rogue Prince of Persia den Early Access verlässt und irgendwann im Laufe des Monats in einem 1.0-Status debütiert. Da das immer näher rückt, ist nun ein letztes Update für das Spiel eingetroffen, ein Update, das auch als das letzte Early-Access-Update gilt.

Dieser neue Patch ist jetzt erschienen und obwohl er ein paar neue Funktionen hinzufügt, zielt er hauptsächlich darauf ab, bestehende Teile des Spiels zu überarbeiten und anzupassen. Was die wenigen neuen Elemente betrifft, so macht das Arsenal den Anfang, wobei es sich um ein Werkzeug handelt, mit dem man Waffen aus Läufen verbannen und deaktivieren kann, damit man sie nicht benutzen muss. Zweitens ist ein Tutorials Compendium, was im Grunde ein Ort ist, an dem alle Tutorial-Elemente zu finden sind. Drittens gibt es das Story Objectives -Feature, das den Spielern hilft, den Fortschritt besser zu bestimmen und einen Weg in die Zukunft im Sinne der Geschichte zu planen, und mit diesen Funktionen, die während der Ladebildschirme und auf dem Mini Map auftauchen. Zu guter Letzt gibt es noch das Legends -System, mit dem Sie besser sagen können, was jedes Symbol und Symbol auf dem Mini Map bedeutet.

Darüber hinaus wurden einige Awakening Stones überarbeitet, die Book of Head werden angepasst, um Herausforderungen und Aufgaben ein wenig nachsichtiger zu gestalten, Recycle werden angepasst, Medallions werden so angepasst, dass sie nicht mehr zerstört werden, wenn sie ausgetauscht werden, und es gibt auch einige Balancing- und Optimierungsänderungen.

Die vollständigen Patchnotes für das Update findet ihr hier, sowie Anweisungen, wie ihr auf den Testzweig zugreifen könnt, wenn ihr Feedback geben und Evil Empire helfen wollt, das Spiel so großartig wie möglich zu machen.