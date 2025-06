The Rogue Prince of Persia wird den Early Access im August beenden

HQ

Während der PC Gaming Show gestern kündigten Entwickler Evil Empire und Ubisoft an, dass wir uns diesen Sommer auf das Indie-Roguelike The Rogue Prince of Persia freuen können, das seine volle Ankunft feiert.

Nach einem Jahr im Early Access wird das Projekt das Early-Access-Etikett fallen lassen und diesen August zu einem noch nicht bestätigten Datum vollständig erscheinen. Diese Version 1.0 des Spiels wird alle Ergänzungen und Verbesserungen enthalten, die in den letzten Monaten in die derzeit verfügbare Version eingeführt wurden, und letztendlich ein flüssiges und anspruchsvolles Plattform-Abenteuer präsentieren, in dem es darum geht, die Kontrolle über den berühmten Prince zu übernehmen, um sein Volk vor einem düsteren Schicksal zu retten.

Während wir noch auf das feste Veröffentlichungsdatum für das Projekt warten, könnt ihr euch unten den neuesten Trailer für das Spiel ansehen, um zu sehen, was die Version 1.0 des Spiels für die Fans bereithält.