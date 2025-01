Smite 2 erhält bis August jede Woche eine neue Götter-Veröffentlichung

HQ

Nach einem ziemlich holprigen Start als Alpha -Projekt hat Smite 2 kürzlich den Sprung geschafft, ein Free-to-Play-Spiel wie sein Vorgänger zu werden, eine Änderung, die auch mit einem massiven Update unterstützt wurde, das eine Vielzahl zusätzlicher Spielmodi, spielbarer Götter und willkommener Verbesserungen einführte. Dies ist jedoch nur der Anfang dessen, was Entwickler Titan Forge Games für das MOBA geplant hat, wie am Wochenende auf der Smite 2 Founder's Series in Las Vegas bestätigt wurde.

Das Wichtigste ist, dass die MOBA-Fortsetzung in den kommenden Monaten viele neue spielbare Charaktere erhalten wird. Titan Forge verspricht, jede Woche einen neuen Charakter zu starten, wobei die meisten davon Götter aus Smite 1 sind. Cabrakan wurde gestern veröffentlicht, Vulkan wird am 27. Januar erscheinen, Hun Batz am 3. Februar, Rama am 10. Februar, Achilles am 17. Februar, Artemis am 24. Februar und dann Awilix am 3. März. Dies wird bis August als fast wöchentliches Versprechen fortgesetzt, wobei das einzige, was diese Pläne ändert, die Einführung von Smite 2 -exklusiven neuen Göttern ist.

Das nächste, nach Aladdin in der letzten Woche, wird Bari sein. Sie ist ein Carry Charakter, der scheinbar in ein koreanisches Pantheon passen wird, und sie wird bereits am 10. März im Spiel erscheinen.

Was weitere Details über Bari und die anderen zurückkehrenden Götter betrifft, hat Titan Forge noch nicht weiter gesagt, aber eines ist klar, es ist eine sehr aufregende Zeit, ein Smite Fan zu sein.