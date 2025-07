Das Hellraiser-Spiel von Saber Interactive ist ein Einzelspieler-Survival-Horror-Actionspiel

Letzte Woche hat Saber Interactive damit begonnen, ein neues Spiel anzukündigen, von dem die Fans schnell erkannten, dass es in der Welt von Hellraiser spielen oder mit ihr in Verbindung stehen würde. Die wenigen Informationen, die der Teaser enthielt, machten das ziemlich deutlich, aber jetzt haben wir feste Informationen über das Projekt, wie es offiziell enthüllt wurde.

Bekannt als Clive Barker's Hellraiser: Revival, Saber und Entwickler Boss Team Games hat eindeutig recherchiert, da es sich um ein Einzelspieler-Survival-Horror-Actionspiel handeln wird, das die Fans in ein "neues Reich des Leidens" entführt. Es wird für PC, PS5 und Xbox Series X/S Konsolen erscheinen, und was das Veröffentlichungsdatum betrifft, so ist dies die einzige Information, die wir noch nicht kennen.

Was wir haben, sind viele Informationen über die Handlung und was dieses Spiel von den Fans verlangen wird. Uns wird folgendes gesagt:

"Erlebe die berüchtigte Horrorserie wie nie zuvor mit einem neuen Kapitel, das direkt aus den Eingeweiden der Vergessenheit gerissen wurde. Clive Barker's Hellraiser: Revival entführt die Spieler in einen verdrehten Albtraum und verbindet Survival-Horror mit einem storybasierten Einzelspieler-Action-Erlebnis. Das ist Survival-Horror und Action, die auf ein neues, furchterregendes Extrem gehoben werden.

"Entdecke die Geschichte von Aidan, der die dunklen Kräfte der Genesis-Konfiguration, einer mysteriösen Puzzlebox, freischalten muss, um seiner Freundin aus einem höllischen Abgrund zu helfen. Als Aidan nutzt du die höllischen Fähigkeiten der Kiste, um deinen Pakt mit dem finsteren Pinhead zu überleben und gegen den verdrehten Kult zu kämpfen, der ihn und die Zenobiten verehrt. Wenn du scheiterst, wird dein Leiden legendär sein, selbst in der Hölle."

Clive Barker's Hellraiser: Revival wird eine brandneue Geschichte bieten, die im Hellraiser -Universum spielt. Die Fans werden von Angesicht zu Angesicht mit Pinhead konfrontiert, der erneut von Doug Bradley gesprochen wird, und es den Fans ermöglichen, die Genesis Configuration zu meistern, um Feinde auf verschiedene Weise zu besiegen. Was die Feinde betrifft, so können wir mit Elenden, Abweichlern, Kultisten, höllischen Priestern und mehr rechnen.

Als er über die Entwicklung des allerersten Hellraiser -Spiels sprach, hat Barker selbst auch einen Kommentar geteilt.

"Die Arbeit am ersten echten Hellraiser-Spiel war ein Vorstoß tief in die Tiefen meiner dunkelsten Vorstellungen. Die Hingabe, die Saber und Boss Team Games gezeigt haben, ist einfach bemerkenswert. Sie sind in das Hellraiser-Universum eingetaucht, haben seine Essenz eingefangen – die verführerische Anziehungskraft des Leidens, die Schönheit im Grotesken – und eine Erzählung geschmiedet, die die Spieler dazu einlädt, die Schwelle zu überschreiten. Ich freue mich darauf, dass sowohl die Neugierigen als auch die Verdammten dieses neue Kapitel im Hellraiser-Mythos erleben, in dem jeder Moment am Rande von Albtraum und Enthüllung balanciert."

Schaut euch den Ankündigungstrailer und ein paar Bilder unten an.