Saber Interactive kündigt nächste Woche eine neue Enthüllung an, die mit Hellraiser in Verbindung zu stehen scheint

Saber Interactive scheint ein weiteres Projekt in Arbeit zu haben. Der Entwickler, der in letzter Zeit für Warhammer 40,000: Space Marine II bekannt war, hat damit begonnen, etwas anzuteasern, das bereits nächste Woche Realität werden wird.

Am 22. Juli um 13:00 Uhr UTC (was 14:00 BST/15:00 MESZ entspricht) wird das Spiel den Fans präsentiert. Der Teaser liefert bisher nicht viele Informationen, aber die Website zeigt ständig Blitze der Zahl 55 und der Social-Media-Teaser hat ein Bild, das die Fans dazu veranlasst hat, darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Hellraiser -Projekt handeln wird, wie es aussieht. Was das Besondere an 55 betrifft, so war der Hauptstandort für Hellraiser 55 Ludovico Place, Cricklewood, London...

Wenn es Hellraiser ist, scheint die große Frage, die sich die Fans stellen, zu sein, ob es ein Einzelspieler-Erlebnis oder ein Dead by Daylight -ähnliches asymmetrisches Horrorspiel sein wird. Bisher scheint die Mehrheit eher ein storybasiertes Einzelspieler-Erlebnis zu wollen als ein weiteres Multiplayer-Projekt, das wahrscheinlich keine sehr lange Lebensdauer haben wird, wenn man sich die Spiele Friday the 13th und The Texas Chain Saw Massacre ansieht.