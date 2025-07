Das größte Twitch-Event des Jahres ist da: So kannst du La Velada 5 am Samstag live sehen Das Boxevent zwischen spanischen und lateinamerikanischen Streamern wird am Samstag, den 26. Juli, auf Twitch übertragen.

HQ Es ist fast Zeit für eines der größten Sportereignisse Spaniens... und hat nichts mit Fußball zu tun, sondern mit Boxen: La Velada del Año (Kampfabend des Jahres). Aber wie üblich ist das Boxen hier das Unwichtigste, denn das, was die Leute anzieht und sie jedes Jahr wiederkommen lässt, ist das riesige "Crossover" von Internet-Prominenten und Influencern aus der spanischsprachigen Welt. Seit 2021 veranstaltet der beliebte Streamer Ibai Llanos jedes Jahr ein Boxevent zwischen Youtubern und Influencern, das live auf Twitch für ein Millionenpublikum gestreamt wird. Die diesjährige Ausgabe, La Velada 5, findet im Cartuja-Stadion in Sevilla statt, das vor über einer Woche ausverkauft war und zu dem 80.000 Menschen erwartet wurden. Es wird sieben Kämpfe zwischen einigen der bekanntesten Influencer in Spanien und Lateinamerika geben, darunter der Hauptkampf The Grefg (Spanier, 28 Jahre alt und 19 Mio. Abonnenten auf YouTube) gegen den Streamer WestCol (Kolumbianer, 24 Jahre alt, 1,3 Mio. Abonnenten auf YouTube). Sehen Sie sich hier an, wie Sie La Velada 5 live sehen können, die Liste aller Kämpfe und die bestätigten musikalischen Darbietungen... Auch wenn es noch Überraschungen geben könnte. So sehen Sie La Velada 5 live La Velada del año 5 findet am Samstag, den 26. Juli, um 20:00 Uhr MESZ und 19:00 Uhr BST statt. Das offizielle Streaming beginnt schon viel früher, um 15:30 Uhr MESZ und 14:30 Uhr BST, auf dem Twitch-Kanal von Ibai Llanos. Vorsicht, es kann sechs oder sieben Stunden dauern... Alle Kämpfe von La Velada 5

Pereira gegen Rivaldios



Perxitaa gegen Gaspi



Abby gegen Roro



Andoni gegen Belcast



Alana gegen Ari Geli



Viruzz gegen T. Mazzay



TheGrefg gegen Westcol

Musikalische Darbietungen während La Velada 5

Aitana



De la Rose



Mike Türme



Grupo Frontera



Los del Río



Eladio Carrión



Melendi



WestCol und Arcángel