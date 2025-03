La Velada 5: Das Amateurbox-Event zwischen spanischen und lateinamerikanischen Streamern kehrt 2025 zurück

HQ

Boxen ist in Spanien nicht besonders beliebt... mit Ausnahme einer Nacht im Jahr, an der sich Millionen von Menschen versammeln, um "La Velada del Año " (Fight Night of the Year) zu sehen, eine jährliche Veranstaltung mit spanischen und lateinamerikanischen Streamern, Influencern und Prominenten, die in Amateurboxkämpfen auftreten. Die Veranstaltung fand erstmals im Jahr 2021 statt und ist jedes Jahr exponentiell gewachsen, mit mehr Gästen und musikalischen Shows, was -irgendwie- zum Unglauben der Profibox-Community in Spanien führte, da sich dieser Erfolg nicht direkt in einem wachsenden Interesse am Profiboxen niederschlug.

Die Boxkarte für La Velada 5 wurde am Montag von Streamer und Moderator Ibai Llanos angekündigt. Es findet am 26. Juli im Cartuja-Stadion in Sevilla statt (zuvor fand es in den Stadien Bernabéu und Metropolitano in Madrid statt) mit sieben Spielen, das Hauptspiel zwischen dem spanischen Streamer The Grefg (27 Jahre alt, 19 Mio. Abonnenten auf YouTube) und dem kolumbianischen Streamer WestCol (25 Jahre alt, 1,3 Mio. Abonnenten auf YouTube) als Hauptereignis.

Das sind die sieben Boxkämpfe von La Velada 5:



Pereira gegen Rivaldios



Perxitaa gegen Gaspi



Abby gegen Roro



Andoni gegen Carlos Belcast



Alana gegen Arigeli



ViruZz gegen Tomás Mazza



TheGrefg gegen WestCOL



Ticketpreise für La Velada 5

Die Tickets sind noch nicht im Verkauf - sie werden wahrscheinlich im April und Mai in den Verkauf gehen - und die Preise werden ähnlich wie bei früheren Veranstaltungen sein (zwischen 35 und 170 Euro). Auch musikalische Darbietungen sind noch nicht bestätigt, aber wir können einige besondere Gäste erwarten (letztes Jahr traten beliebte Künstler wie Bizarrap, Julieta Venegas, David Bisbal und sogar Will Smith auf).