Das gesamte Luna Abyss Entwicklerteam wurde entlassen, obwohl das Spiel vor einem Monat veröffentlicht wurde

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In einer ziemlich eigenartigen und verheerenden Wendung wurde trotz des Erscheinens ihres neuen Spiels erst vor einem Monat, am 21. Mai, das gesamte Entwicklerteam hinter Luna Abyss entlassen. Das gesamte Team bei Kwalee Labs ist betroffen, und in einem LinkedIn-Beitrag des CEOs des Studios wurde uns gesagt, dass diese Entscheidung "völlig außerhalb unserer Kontrolle" lag.

Zur Situation sagte CEO Hollie Emery Folgendes: "Leider wurde das gesamte Team gestern entlassen; eine Entscheidung, die völlig außerhalb unserer Kontrolle lag. Daher steht das gesamte Team ab heute zur Verfügung."

Insgesamt suchen nun neun Mitarbeiter anderswo nach Arbeit, darunter Emery, wobei das Team einen "unabhängigen Geist gemischt mit AAA-Qualitätsstreben" sowie Expertise in Unreal Engine bietet und "absolute Profis darin ist, hochwertige, preisgekrönte und optimierte Projekte nach Vision umzusetzen."

Luna Abyss debütierte erst vor weniger als einem Monat auf PC, PS5 und Xbox Series X/S und hat bisher starke Unterstützung von Kritikern erhalten. Es ist unklar, wie gut sich das Spiel verkauft hat, da es auf Steam mit insgesamt 317 Spielern zum Start seinen Höhepunkt erreichte, aber es war am ersten Tag auch im Game Pass enthalten, sodass dies zweifellos viele weitere Spieler angezogen hat.