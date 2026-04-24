Luna Abyss wird am ersten Tag zum Game Pass hinzugefügt, wenn er nächsten Monat veröffentlicht wird.

Wenn du stilisierte Bullet-Hell-Spiele magst, solltest du dir auf jeden Fall Luna Abyss anschauen. Als Gefangener wirst du tief unter der Erde auf einem Mimic-Mond gezwungen, auf der Suche nach uralter Technologie. Du wirst ständig von einem Wächter in Form einer künstlichen Intelligenz namens Aylin begleitet, ansonsten bist du aber gegen die Welt.

Es verspricht gigantische Bosse, atemberaubende Bilder, epische Musik und natürlich eine atemberaubende Menge an Action, wenn man eine Geschichte aufdeckt, in der die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen, und in der Pressemitteilung lesen wir:

"Diese jahrhundertealten Ruinen sind erfüllt von wahnsinnigen Echos, die Geheimnisse der einst wohlhabenden Stadt Greymont und ihres schrecklichen Schicksals andeuten. Die Geißel. Die Grundsätze des Allvaters. Der Chor des Kollektivs. Die Stimmen des Abgrunds rufen dich; sie flüstern seltsame Botschaften... "

Sehen Sie sich unten den Trailer an. Luna Abyss erscheint am 21. Mai auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X, und als Sahnehäubchen können wir auch ankündigen, dass das Spiel von Anfang an im Game Pass enthalten sein wird.