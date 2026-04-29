Das Genre der Spiele mit anthropomorphen Tieren nimmt eine Noir-Ästhetik an, um uns No Stone Unturned

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Es ist keineswegs eine Beschwerde, aber es ist interessant, wie eine bestimmte Ästhetik hin und wieder in den Medien auftaucht, wobei mehrere Beispiele in schneller Folge auftauchen. Wenn wir uns aktuelle Beispiele ansehen, haben wir alles von dem entspannten Lebenssimulator Animal Crossing: New Horizons bis hin zu narrativen Abenteuern wie Rockbeasts oder Goodbye Volcano High (obwohl diese im Grunde anthropomorphe jugendliche Dinosaurier zeigten). Kurz gesagt, es gibt ein Publikum für diese Art von visuellem Design, und heute haben wir ein neues Beispiel dafür.

Obwohl wir 'neu' sagen – weil es heute im Early Access auf Steam erscheint – ist die Wahrheit, dass No Stone Unturned ein Projekt ist, das wir seit fast einem Jahr im Auge behalten, seit wir es zum ersten Mal auf der Gamescom 2025 entdeckt haben. Sein Schöpfer, Gareth Owens, sagte uns damals, dass er es lustig fand, einem kompletten Tollpatsch auf seiner Reise zum besten Detektiv der Welt zu folgen, und diese Ehre gebührt Detective Cox, dem Eichhörnchen-Protagonisten.

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Heute beginnt sein erster Fall, 'Cat Got Your Tongue' (weitere werden in zukünftigen Inhaltsupdates folgen), aber Sie können dieses faszinierende No Stone Unturned genießen, das das Ermittlungs- und Rätsel-Genre mit einer sehr animalischen und komischen Wendung auf den Kopf stellt. Sieh dir unten den Gameplay-Trailer an.