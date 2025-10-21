Der neue Mystery Puzzler No Stone Unturned wird keinen Meisterdetektiv haben, aber das macht das Spiel umso lustiger

Als jemand, der Mystery-Geschichten schreibt, seit er vorgab, ein Autor in den 30ern zu sein, hat Gareth Owens, der Schöpfer von No Stone Unturned, eine größere Verbindung zu diesem Genre als die meisten anderen. Er ist fast von Geburt an in die Welt der Meisterdetektive und unlösbaren Fälle verwickelt und hat sich daher entschieden, mit dem Protagonisten seines Spiels No Stone Unturned einen anderen Ansatz zu wählen.

"Man konnte nie wirklich etwas tun, das Sinn machte. Es war nur dieses Genie, Sherlock, Poirot, sie gingen los und schauten sich alle Beweise an und berechneten sie wie ein Genie und erzählten dir später die Antwort, und ich dachte, das macht keinen Spaß", erklärte Owens während unseres Interviews auf der Gamescom. "Warum nicht eine Figur haben, die ein absoluter Idiot ist, aber trotzdem der größte Detektiv der Welt wird? Ich denke, das spricht auch für meine Sicht auf das Leben. Ich denke, egal wer du bist, wenn du bereit bist, dich nur anzustrengen und nicht aufzugeben, kannst du etwas erreichen."

Der Protagonist des Spiels, Detective Cox, ist ebenso selbstbewusst wie falsch in den meisten seiner Schlussfolgerungen, aber in No Stone Unturned sollt ihr ihm dabei helfen, das Rätsel zu lösen, warum das Huhn die Straße überquert hat.

Cox ist jedoch nicht nur auf das Spiel beschränkt, da er auch an einem Comic beteiligt sein wird und in Zusammenarbeit mit der Jim Henson Company als Puppe zum Leben erweckt wird. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem vollständigen Interview unten: