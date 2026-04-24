Das Ende der Straße für Nagoshi Studio: Gang of Dragon Trailer und YouTube-Kanal abgeschaltet

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In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie Investitionen chinesischer Giganten in der Videospielindustrie westliche Studios finanziert und spannende Teams und Projekte unterstützt haben. Seit dem Sommer 2024 haben wir jedoch auch einen allmählichen, aber stetigen Rückzug dieser Investitionen erlebt, wobei sich der Fokus auf die Unterstützung inländischer Studios verlagert hat. Dies hat zur Einstellung und Schließung von Dutzenden von Projekten geführt, und es scheint, als würde eines der vielversprechendsten heute endlich enden.

Es überrascht nicht, denn wir erfuhren vor einigen Wochen, dass NetEase die Zusammenarbeit mit Nagoshi Studio abbricht. Es scheint jedoch, dass der Entwickler, gegründet vom Schöpfer von Yakuza und an dem ambitionierten Titel Gang of Dragon, keinen Partner gefunden hat, der das kostspielige Projekt weiterführen sollte, das voraussichtlich weitere 44 Millionen Dollar kosten würde, um das Licht der Welt zu erblicken.

Heute haben wir erfahren, dass Nagoshi Studio alle Inhalte von seinem YouTube-Kanal sowie alle Trailer gelöscht hat. Das ist fast die Bestätigung, dass das Projekt vollständig aufgegeben wurde.

Was die Zukunft des Nagoshi Studios betrifft, ist derzeit alles ungewiss, aber ohne ein Projekt, an dem man arbeiten kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren und das Studio in den kommenden Tagen sogar seine Schließung ankündigen könnte. Wir werden den Ausgang dieser traurigen Geschichte genau beobachten.