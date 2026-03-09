NetEase kürzt das Gaming und entzieht die Finanzierung von Gang of Dragon Studio

HQ

NetEase Games, der Publisher hinter Fragpunk, Where Winds Meet und natürlich dem Mega-Hit Marvel Rivals, plant eine Verkleinerung des gesamten Betriebs. Im Zuge dessen wurden von Nagoshi Studio, dem Entwickler des kommenden Action-Krimispiels Gang of Dragon, zig Millionen Dollar gekürzt.

Laut Bloomberg geschah dies, nachdem NetEase entdeckt hatte, dass der Entwickler weitere 44 Millionen Dollar benötigen würde, um das Projekt abzuschließen. Nagoshi Studio gibt nicht auf, Gang of Dragon zum Leben zu erwecken, hatte aber bisher Pech, einen weiteren Sponsor zu finden, der das Spiel finanziert.

Vor Monaten bei den Game Awards enthüllt, zog Gang of Dragon sofort die Aufmerksamkeit von Yakuza-Fans auf sich, da es uns eine weitere Menge explosiver Action im Herzen Tokios zu bieten schien. Mit Ma Dong-seok in der Hauptrolle schien das Spiel durchaus ein Publikum finden zu können. Leider muss sie erst einen anderen Verlag und Sponsor finden, bevor sie an irgendetwas wie Vertrieb denken kann.