Das diesjährige Call of Duty wird weder für PS4 noch Xbox One erscheinen

Activision und Xbox haben noch nichts Bemerkenswertes über das diesjährige Call of Duty-Spiel verraten, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass es Call of Duty: Modern Warfare 4 sein wird. Ein Bericht aus dem letzten Jahr behauptete außerdem, dass sie in Nord- und Südkorea spielen wird, und wir werden in den nächsten Monaten wissen, ob das stimmt oder nicht. Nicht, dass wir so lange auf die ersten offiziellen Details warten müssen.

Denn Infinity Ward, Treyarch und die anderen Entwickler der Reihe haben bekannt gegeben, dass das Call of Duty-Spiel von 2026 nicht für die PlayStation 4 erscheinen wird, also wird es wahrscheinlich auch nicht auf der Xbox One erscheinen.

Das ist kein Detail, das sie aus dem Nichts preisgegeben haben, denn ein sogenannter Insider behauptete, Call of Duty: Modern Warfare 4 werde gestern auf der PS4 getestet. Das stimmt offenbar nicht, was bedeutet, dass das diesjährige CoD das erste seit dreizehn Jahren sein wird, das nicht auf Konsolen der letzten Generation erscheint.

Glaubst du, das bedeutet, dass es etwas wirklich Besonderes in Bezug auf Grafik und/oder Gameplay sein wird?