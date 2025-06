Gerücht: Call of Duty 2026 soll in Nord- und Südkorea spielen

Der normalerweise zuverlässige Insider TheGhostofHope hat in den sozialen Medien einen Bericht über das große Call of Duty -Spiel des Jahres 2026 geteilt. Die Informationen behaupten, dass das Spiel von Infinity Ward entwickelt wird und dass es die Geschichte fortsetzen wird, die kürzlich am Ende von Call of Duty: Modern Warfare III pausiert wurde, wo Soap von Makarov getötet wird und nachdem Captain Price Commander Shepherd tötet.

Das Spiel soll in Nord- und Südkorea spielen und trägt den aktuellen Namen Modern Warfare 사. Es wird erwähnt, dass das Projekt SAS, Task Force 141 und Agenten der koreanischen Armee als die drei wichtigsten spielbaren Fraktionen kombinieren wird, deren Ziel es ist, Makarow zu jagen und den Beginn eines dritten Weltkriegs zu verhindern.

Abgesehen davon, dass es einige futuristische Technologien und Waffen bieten wird, die es zu meistern gilt, mit einem größtenteils modernen Thema, gibt es keine zusätzlichen Informationen zu teilen.

Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass es sich um ein Gerücht handelt (aus einer typischerweise glaubwürdigen Quelle), was bedeutet, dass jede Information mit Vorsicht genossen werden sollte, bis Activision bereit ist, vollständige und angemessene Neuigkeiten zu teilen. In Anbetracht der Art und Weise, wie Call of Duty enthüllt wird, wird dies wahrscheinlich für den Sommer 2026 angesetzt.