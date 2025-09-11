Es sieht so aus, als würden die Atlanta Faze und die Minnesota Rokkr ein Rebranding vornehmen

HQ

Heute früh haben wir über den Umzug und das Rebranding des Las Vegas Falcons zum Riyadh Falcons berichtet. Es stellt sich heraus, dass dies möglicherweise nicht das einzige Rebranding ist, das für die Saison 2026 geplant ist Call of Duty League, da einige Marken auf dem United States Patent Trademark Office gesichtet wurden, die darauf hindeuten, dass Atlanta Faze und Minnesota Rokkr ebenfalls aktualisiert werden.

Wie Esports Insider bemerkte, hat Faze Media Inc., der Eigentümer von Atlanta Faze, eine neue Marke mit einem "Vegas"-Logo eingereicht, was darauf hindeutet, dass das Team Atlanta verlässt und nach Sin City geht, nachdem die Falcons die Stadt verlassen haben.

Ebenso hat G Esports Holding GMBH, der Eigentümer von G2 Esports und Minnesota Rokkr, eine eigene Marke eingereicht, die ein Logo für "G2 Minnesota" zeigt, was darauf hindeutet, dass das Team in der nördlichen Stadt bleibt, aber das Branding Rokkr zugunsten einer besseren Abstimmung mit seiner übergeordneten Muttergesellschaft fallen lässt.

Keines davon wurde bisher bestätigt, aber sie scheinen sehr wahrscheinlich zu sein und spiegeln die Verschiebung von Call of Duty League wider, die verschiedenen Organisationen, die Slots besitzen, genauer widerzuspiegeln, anstatt einfach nur ein obskureres Branding zu haben.