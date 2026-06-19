Das britische Arbeitsgericht entscheidet gegen Rockstar, entlassene Mitarbeiter können "Blacklisting"-Klagen gegen das GTA-Studio erheben

HQ

Da Rockstar voraussichtlich im November das größte Videospiel-Launch aller Zeiten liefern wird, braucht es wohl auch keinen Gerichtsprozess. Leider ist es dank der Vorwürfe der Gewerkschaftsbekämpfung von entlassenen Mitarbeitern, die von der Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) vertreten werden und diese Anschuldigungen nicht durchgehen lassen. Falls Sie die ganze Geschichte nicht kennen: Sie begann im November letzten Jahres, als 34 Mitarbeiter aus dem Unternehmen entlassen wurden.

Discord-Nachrichten enthüllten den Grund für die Entlassungen, die die IWGB als Akt der Gewerkschaftszerstörung bezeichnet. Der Fall erregte sogar die Aufmerksamkeit des britischen Premierministers und ist seitdem nur gewachsen. Nun, laut Game Developer, hat Rockstar einen Rückschlag erlitten, da ein britisches Arbeitsgericht gegen das Studio entschieden hat, was es IWGB und den ehemaligen Mitarbeitern ermöglicht, Vorwürfe wegen einer schwarzen Liste in den Prozess einzubringen, der vom 10. September bis zum 15. Oktober dieses Jahres stattfinden soll.

Die IWGB definiert Blacklisting als die "Praxis, Informationen über Arbeiter, die an gewerkschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, zu sammeln, um sie zu diskriminieren", so Game Developer. Rockstar wollte die Ansprüche auf eine schwarze Liste aus dem Fall entfernen, um den Umfang des Prozesses einzuschränken – etwas, das die IWGB bisher nicht zugelassen hat.

Entlassene Gewerkschaftsmitglieder können die Behauptung, sie seien wegen gewerkschaftlicher Tätigkeit entlassen worden, im September/Oktober vor Gericht bringen. Ellie Dunstan, eine der entlassenen Mitarbeiterinnen, sagte, dies sei ein "großer Moment" für den Fall. "Unser Fall wird nun vollständig verhandelt und so auf die Probe gestellt, wie es sein sollte. Die Welt wird selbst die Beweise dafür sehen, was letzten Oktober passiert ist", sagte sie.