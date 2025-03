Das Bloober-Team wollte, dass die Begegnung mit dem Pyramidenkopf in Silent Hill 2 Remake "wirklich erhöht" wird.

HQ

Der Erfolg von Silent Hill 2 Remake ist noch frisch, und daraus folgte die Ankündigung eines neuen Auftrags von Konami an das Studio Bloober Team, ein weiteres Spiel zu entwickeln, das auf einem supergeheimen, was kann es sein-TBC-Franchise basiert. Das Timing könnte also nicht passender sein, um mit Monika Chmura zu sprechen, die in Danzig war, um während eines Panels für die DevGAMM-Konferenz über das Leveldesign der Woodside Apartments im Remake zu diskutieren. Auch die Kulisse für unser exklusives Interview, mit dem nebligen Hintergrund, könnte nicht passender sein, wie ihr unten sehen könnt:

Spoiler-Alarm: In diesem Abschnitt triffst du zum ersten Mal auf einen der Antagonisten des Spiels, der in den 2000er Jahren sowohl das Spiel als auch das Survival-Horror-Genre transzendiert hat.

Bei der Begegnung mit Pyramid Head betonte Monika die Herausforderung, durch das Layout und die Beleuchtung eine angespannte Atmosphäre zu schaffen, und sagte, dass "wir einen langen, geraden Korridor brauchten, der viel Dunkelheit hat... Wir wollten, dass dieser Moment wirklich aufgewertet wird, um eine gute Vorbereitung darauf zu haben." The (Bloober) Team zielte darauf ab, die gleiche schaurige Essenz des Originals einzufangen und gleichzeitig das Spielerlebnis für moderne Spieler zu verbessern.

"Also, wie du erwähnt hast, ist der Pyramidenkopf ziemlich, ich würde ihn gerade ein popkulturelles Phänomen nennen", definiert Chmura im vollständigen Interview. "Weil wir die Geometrie geändert haben und lange Korridore in einer Third-Person-Kamera nicht unbedingt gut funktionieren. Also haben wir uns entschieden, sie ein wenig zu brechen. Aber für diesen speziellen Teil brauchten wir einen langen, geraden Korridor mit viel Dunkelheit. Wir hatten also ein bisschen Mühe, den richtigen Ort zu finden, weil wir wollten, dass dieser Moment wirklich gehoben wird, um eine angemessene Vorbereitung darauf zu haben. Das hat die richtige Beleuchtung. Und so kann man die Kraft spüren, die von dieser Figur ausgeht."

"Und es verbindet sich auch mit den anderen Veranstaltungen", fährt sie in dem Video fort. "Wenn du also die Waffe aufhebst, dann hörst du den Schrei und du findest eine Leiche in der Wohnung, die du zuvor besucht hast. [Mit den Kugeln]. Und dann verschwindet der Pyramidenkopf. Es war also entscheidend, diesen Fluss und diese Kette von Ereignissen auf die gleiche Weise wie im Originalspiel beizubehalten. Weil wir das Gefühl hatten, dass es stark mit dem Aufbau des Charakters von Pyramid Head korrespondiert."

Monika Chmura während ihres Interviews mit David Caballero von Gamereactor. // © DevGAMM

Als sie über andere wiederkehrende Charaktere sprach und über Eddie und Laura nachdachte, betonte Monika, wie wichtig es ist, die Integrität der Erzählung zu wahren, und erklärte: "Wir wollten nichts ändern, weil die Einführung für beide einfach großartig ist... Es war eher eine Sache des Leveldesigns, um diesen Abstand zu sichern." Die Idee war, die Rückkehr der Charaktere sorgfältig zu gestalten, um ihre emotionale Wirkung aus dem Originalspiel zu erhalten.

Und wenn es um das Originalspiel geht, teilte die Designerin auch ihre Bewunderung für Masahiro Itos kreative Vision und behauptete, dass "er erstaunliche künstlerische Fähigkeiten und erstaunliches visuelles Denken hat... wir sprachen alle die gleiche Sprache, wir waren auf der gleichen Seite", obwohl andere kürzlich sagten, dass der ursprüngliche Schöpfer viel ändern wollte, während das Remake-Studio darauf bestand, mehr vom Quellmaterial zu erhalten. Wie es scheint, sorgte die Abstimmung des Teams mit Ito-san für eine zusammenhängende Vision, die seine einzigartige Kunst wunderbar mit ihrer modernen Leveldesign-Expertise verband.

Wird Silent Hill das nächste Spiel von Bloober Team für einen Konami sein?

Schau dir das vollständige Interview an, um mehr über Leveldesign, Teamwork und das Leben bei Bloober oder die Bedeutung und Herausforderung der Dunkelheit im Remake zu erfahren. Zum Abschluss des Interviews haben wir Monika scherzhaft gefragt, ob das supergeheime neue Projekt unter einer Konami-IP Contra oder Pro Evolution Soccer sein würde, und wir müssen zugeben, wie meisterhaft sie die Sache gehandhabt hat:

- Meine Frage ist also, ist das Konami IP Pro Evolution Soccer oder Contra?

-Okay. Wenn wir also auf Polnisch nichts sagen können, sagen wir wie Tomate.

-Tomate? Wirklich? Das muss man auf Englisch und auch auf Spanisch sagen.

- Also ja. Ich werde Tomate als Antwort sagen."

- Tomate für mich? Okay.

- Als Antwort auf Ihre Frage.