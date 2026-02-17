Das bekommst du in der physischen Ausgabe von Rayman 30th Anniversary Edition

HQ

Als Rayman 30th Anniversary Edition auf der jüngsten State of Play Showcase angekündigt wurde, überraschte es viele zu hören, dass das Spiel am folgenden Tag digital erscheinen würde. Wir haben diese Gelegenheit schnell genutzt und das Spiel in einem Text rezensiert, den Sie hier vollständig lesen können.

Da dieses Spiel jedoch ein Genuss für alle Rayman-Fans ist und einige Versionen des Originals sowie eine detaillierte Dokumentation darüber zusammenbringt, was in die Entwicklung des 30 Jahre alten Spiels geflossen ist, fragen Sie sich vielleicht, wann Sie eine physische Edition erwerben können und was sie enthalten wird.

Über Ataris eigene Website haben wir nun Antworten darauf, denn es ist bestätigt, dass die physische Ausgabe ab dem 26. Juni ausgeliefert wird und eine Kopie des Spiels, aber auch ein Vinyl-Aufkleberblatt, einige originale Rayman-Postkarten, ein wendbares Cover und ein doppelseitiges Poster enthalten wird. Und das alles kostet lediglich £22,44 (etwa €26).

Hast du schon eine digitale Kopie des Spiels ergattert oder wartest du auf diese physische Ausgabe?