Ubisoft wurde 1986 von den fünf Guillemot-Brüdern gegründet, und neun Jahre später hatten sie ihren ersten großen Durchbruch. Am Beginn der 3D-Ära war es überraschenderweise ein 2D-Plattformspiel, das sich technisch jedoch sehr von dem unterschied, was damals gesehen wurde, und es zeigte eine kleine, charismatische Figur ohne Arme oder Beine, nämlich Rayman.

Rayman wurde hauptsächlich vom Designer Michel Ancel und dem Programmierer Frédéric Houde entwickelt. Das erste Spiel war ein Launch-Titel für die erste PlayStation, die im September 1995 erschien, und im selben Jahr erschien es auch für Atari Jaguar und PC. Mit ein wenig Kopfrechnen kann man herausfinden, dass Rayman im September letzten Jahres 30 wurde, und zu diesem Anlass hat Ubisoft in Zusammenarbeit mit den Retro-Experten von Digital Eclipse die Geschichte des ersten Rayman-Spiels mit Rayman 30th Anniversary Edition erschaffen.

Diese Hommage an das originale Rayman enthält fünf spielbare Versionen des Spiels für fünf verschiedene Plattformen sowie einen spielbaren Prototyp für das SNES, den Michel Ancel und Frédéric Houde 1992 entwickelten, als sie das Spiel Ubisoft vorstellten.

Ein Teil der 30th Anniversary Edition sind die fünf Spiele, der andere Teil ist eine gründliche Schritt-für-Schritt-Dokumentation. Durch eine Reihe von Interviews mit Ancel, Houde, Ubisoft-CEO Yves Guillemot, der Animatorin Alexandra Steible (jetzt Alexandra Ancel) und mehreren anderen erhalten Sie viele spannende Einblicke hinter die Kulissen über die Entstehung des Spiels, warum Rayman so aussieht, wie er aussieht, die Musik im Spiel, den erbitterten Kampf zwischen Nintendo, Sega und dem Neuling auf der Straße. Sony, und viele andere Dinge. Man kann auch viele Skizzenzeichnungen und Kunstwerke sehen und ein 85-seitiges Designhandbuch von Ancel und Houde lesen, das das gesamte erste Spiel im Detail beschreibt sowie eine Schätzung der Dauer der Erstellung, die 58 Wochen betrug. Dieser Dokumentarteil ist wirklich interessant, wenn Sie neugierig sind, wie Spiele vor mehr als 30 Jahren entstanden sind.

Der erste Teil, wie erwähnt, sind die fünf verschiedenen Versionen des Rayman-Spiels. Die ersten beiden sind Rayman für Atari Jaguar (1995), das Spiel, auf dem alle anderen Versionen basierten, und Rayman für PlayStation (1995), das das CD-ROM-Laufwerk des Geräts nutzte, das damals völlig bahnbrechend war und FMV-Zwischensequenzen enthielt, die die Jaguar-Version nicht haben konnte, da sie auf Kassetten basierte.

Das dritte Spiel ist Rayman für PC/MS-DOS (1995), das sich leicht von den Jaguar- und PlayStation-Versionen unterscheidet. Diese Anniversary Edition enthält außerdem mehr als 120 zusätzliche Level für die PC-Version, die vom Team hinter dem Spiel, anderen Ubisoft-Designern und engagierten Spielern mit dem Rayman Designer Editor erstellt wurden, den Ubisoft für den PC veröffentlicht hat.

Die letzten beiden Spiele sind Handheld-Versionen. Der erste ist für den Game Boy Color aus dem Jahr 2000, und obwohl er auf der Geschichte des Originals basiert, war es ein eigenes Spiel mit eigenen einzigartigen Levels und etwas anderem Gameplay. Das zweite Handheld-Spiel ist Rayman Advance für den Game Boy Advance von 2001, das ebenfalls auf dem Originalspiel basiert, aber es wurden einige Änderungen vorgenommen, um das Spiel einfacher zu machen. Unter anderem erhielt Rayman mehr Gesundheit und Bosse waren leichter zu besiegen.

In diesen 30-Jahr-Jubiläumseditionen des PlayStation- und PC-Spiels ist es möglich, verschiedene Modifikatoren für die Spiele zu verwenden. Es ist auch möglich, mit unbegrenzten Leben und unbegrenzten Fortsetzungen zu spielen, und du kannst alle Level und alle Fähigkeiten von Rayman von Anfang an freischalten. Alle Spiele können mit unterschiedlichen CRT- oder LCD-Filtern (je nach Edition), mit oder ohne Ränder oder im ursprünglichen Bildschirmverhältnis, im Vollbild oder im Breitbildformat gespielt werden. Es ist sogar möglich, in allen Spielen 15 Sekunden zurückzuspulen und einen Abschnitt erneut zu versuchen, wenn du etwas verpasst hast, einen Sprung oder etwas anderes verpasst hast.

Natürlich merkt man, dass der ursprüngliche Rayman etwas älter wird; Der Schwierigkeitsgrad kann brutal sein (nach Maßstäben von 2026), aber er hält immer noch stand und es macht Spaß, ihn erneut zu erleben – und es sieht immer noch gut aus, kein einziger Pixel fehl am Platz in der Grafik. Vor allem, wenn man die CRT-/LCD-Filter entfernt, wirken die Pixelgrafiken messerscharf und wunderschön.

Es könnte gut sein, dass auf dem Papier steht, dass fünf Rayman-Spiele in der 30th Anniversary Edition enthalten sind – und das GIBT es –, aber einige der Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen sind so gering, dass das ungeübte Auge sie kaum erkennen kann. Man könnte also sagen, dass es im Prinzip nur zwei Spiele gibt, da nur die Game Boy Color-Version wirklich heraussticht, da diese Version sich etwas von den anderen unterscheidet. Dennoch macht es Spaß, die Unterschiede zwischen den Spielen der verschiedenen Plattformen zu sehen. Es ist jedoch schade, dass der Originalsoundtrack nicht in allen Spielen enthalten ist, da er für diese Veröffentlichung remastert wurde.

Wie immer bei Digital Eclipse ist der Dokumentarteil sehr gut gemacht und erzählt die ganze Geschichte von Rayman, den dahinterstehenden Menschen, den vielen Versionen des Spiels und erklärt auch, warum Rayman keine Arme oder Beine hat. Digital Eclipse sind inzwischen Experten für diese Spieldokumentationen und haben uns zuvor Atari 50: The Anniversary Celebration mit der Geschichte von Atari und mehr als 100 klassischen Spielen des Unternehmens sowie der Geschichte von Karateka und der Legende Jeff Minter präsentiert. Für mich war der Dokumentarteil wahrscheinlich der interessanteste Teil von Rayman 30th Anniversary Edition.

Wenn Sie sich an das ursprüngliche Rayman erinnern und/oder sich dafür interessieren, wie die Spieleindustrie vor 30 Jahren funktionierte, bevor sie tatsächlich eine Branche war, sondern stattdessen von Leidenschaft und Enthusiasten angetrieben wurde, die einfach etwas Cooles machen wollten, dann ist Rayman 30th Anniversary Edition ein schönes kleines Paket, das man für weniger als 18 £ bekommen kann. Das ist ein wirklich guter Preis.

Nachdem man Rayman erneut in seiner ursprünglichen Form erlebt hat, kann man nur davon träumen, dass Ubisoft eines Tages ein komplettes Remake dieses exzellenten und schönen 2D-Plattformklassikers machen wird.