Dark Matter kehrt im August zu Apple TV zurück

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Apple TV hat angekündigt, dass am Ende des Sommers seine Sci-Fi-Thriller-Serie Dark Matter für die zweite Staffel zurückkehren wird. Mit sowohl Joel Edgerton als auch Jennifer Connelly in den Hauptrollen ist die Serie eine multiversale Geschichte, die auf einem gleichnamigen Buch des Autors Blake Crouch basiert.

Nach der Premiere der ersten Staffel im Jahr 2024 wird die zweite Episodenrunde bereits am 28. August erscheinen, und zu dieser Ankündigung hat Apple TV einige First-Look-Bilder geteilt, die Sie unten sehen können. Was die Premiere eines Trailers angeht, so erscheinen diese typischerweise ein oder zwei Monate vor der Premiere.

Für diejenigen, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben, die auf Apple TV verfügbar ist, können Sie die Zusammenfassung der Serie hier lesen: "In diesem geistesverstörenden Thriller wird Jason Dessen (Edgerton) in eine alternative Version seines Lebens entführt. Um zu seiner echten Familie zurückzukehren, begibt sich Dessen auf eine Reise, um sie vor dem größten Feind zu retten, den man sich vorstellen kann: sich selbst."