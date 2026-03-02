Dänemark warnt vor möglicher russischer Einmischung vor der Wahl im März

HQ

Dänemarks Geheimdienste haben gewarnt, dass eine ausländische Macht versuchen könnte, die für den 24. März angesetzte Parlamentswahl zu beeinflussen, und verweisen dabei hauptsächlich auf Russland als Hauptbedrohung. In einer gemeinsamen Erklärung erklärten der Polizeigeheimdienst PET und der militärische Nachrichtendienst FE, dass die Kampagne mit Desinformationsbemühungen und Cyberangriffen konfrontiert sein könnte, die darauf abzielen, Spaltung zu säen oder politische Akteure ins Visier zu nehmen.

Die Behörden erklärten, das Risiko liege größtenteils auf Dänemarks Unterstützung für die Ukraine nach der russischen Invasion zurück, hoben aber auch die durch US-Drohungen ausgelöste Instabilität hervor, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. Laut den Behörden haben Washingtons erklärte Ambitionen bezüglich des arktischen Territoriums "neue internationale Bruchlinien" geschaffen, die feindliche Staaten ausnutzen könnten.

Mette Frederiksen // Shutterstock

Premierministerin Mette Frederiksen rief diese Woche die Wahl aus und nannte das von Russland geprägte Sicherheitsumfeld als eine der größten Herausforderungen Dänemarks. Sie hat auch öffentlich die Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Kontrolle über Grönland abgelehnt – eine Haltung, die ihre Zustimmungswerte in jüngsten Umfragen gesteigert hat.

Eine aktuelle Umfrage von TV2 zeigte, dass die Sozialdemokraten von Frederiksen mit 21 % Unterstützung führen, obwohl sie hinter ihrem Ergebnis von 2022 lagen. Die Partei erlitt bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr, unter anderem in Kopenhagen, schwere Verluste, doch Analysten vermuten, dass zunehmende geopolitische Spannungen die nationale Debatte vor der Wahl im März verändert haben...