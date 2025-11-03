Cyberpunk-Schöpfer neckt, dass er "Wege hat", um sicherzustellen, dass Keanu Reeves in die Fortsetzung von CD Projekt Red involviert ist

HQ

Es gibt einige sehr große Namen, die an CD Projekt Red 's Cyberpunk 2077 beteiligt sind, da Keanu Reeves im Titel als Johnny Silverhand und Idris Elba in der Phantom Liberty -Erweiterung als Solomon Reed auftaucht. Was den ehemaligen Promi betrifft, so ist unklar, ob er in der kommenden Fortsetzung überhaupt einen Auftritt haben wird, da das Schicksal von Silverhand im bestehenden Projekt besiegelt wurde, aber vielleicht gibt es Möglichkeiten, den Charakter wiederzubeleben.

In einem kürzlichen Livestream von CD Projekt Red, Cyberpunk behauptete TTRPG-Schöpfer Mike Pondsmith, dass er Möglichkeiten hat, um sicherzustellen, dass Reeves eine Rolle im Nachfolgeprojekt spielt, als er Reeves' kürzliche Behauptungen kommentierte, dass er gerne in die Rolle von Johnny Silverhand zurückkehren würde.

"Vor nicht allzu langer Zeit habe ich gesehen, dass Keanu einen Weg finden möchte, von den Toten aufzuerstehen und wieder Johnny zu spielen. Ich habe Möglichkeiten, das zu tun, Keanu, kontaktieren Sie mich."

Während des Streams sprach Pondsmith auch darüber, wie es war, Elba zum ersten Mal in der Erweiterung Phantom Liberty zu sehen, bevor er einen Namen fallen ließ, den viele zweifellos auch gerne in der Zukunft der Serie sehen würden.

"Ja, das war wirklich gut, aber werden wir Ärger bekommen, weil dieser Typ Idris Elba sehr ähnlich sieht. Er wird wahrscheinlich klagen. Und alle sagen: "Es ist Idris". Was?! Okay, lassen Sie mich das klarstellen, Sie haben Keanu Reeves und dann drehen Sie sich um und holen sich Idris Elba. Ich meine, was kommt als nächstes, Scarlett Johansson?"

Pondsmith fuhr dann fort, indem er mit den Worten schloss: "Scarlett, weißt du, ich habe Rollen für dich."

