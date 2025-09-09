Keanu Reeves freut sich auf seine Rückkehr als Johnny Silverhand in Cyberpunk 2

HQ

Die Arbeit an The Witcher 4 schreitet innerhalb der Mauern von CD Projekt Red fieberhaft voran, aber das bedeutet nicht, dass das andere große Franchise des Studios - Cyberpunk - auf Eis gelegt wurde. Ganz im Gegenteil: Der dystopische Topf brodelt bereits, und die Vorproduktion dessen, was Cyberpunk 2 werden wird, ist im Gange. Die Fans werden sich jedoch noch einige Zeit auf das warten müssen, was bisher intern als Project Orion bekannt war, da das Spiel voraussichtlich erst nach 2029 das Licht der Welt erblicken wird.

Was die Frage betrifft, was man von der Fortsetzung erwarten kann, gibt es praktisch keine Details. Bisher wurden noch keine Story-Beats, Charaktere oder Gameplay-Informationen enthüllt. Aber eine bekannte Stimme hat sich bereits zu Wort gemeldet: Keanu Reeves. Der Schauspieler, der als Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 für Furore sorgte, hat offen erklärt, dass er mehr als glücklich wäre, die Rolle in der Fortsetzung wieder aufzunehmen.

"Absolut. Ich würde gerne wieder Johnny Silverhand spielen."

Ob dies möglich ist oder nicht, hängt ganz davon ab, welches der vielen Enden des Spiels CD Projekt Red letztendlich als Kanon betrachtet. Das ist etwas, was das Studio nie geklärt hat, und es würde eine knifflige Situation schaffen, wenn Silverhand in der Fortsetzung auftauchen würde. Eines ist jedoch sicher: Das Interesse an Keanu Reeves ist himmelhoch, ebenso wie der Wunsch der Fans, ihn als Silverhand zurückkehren zu sehen.

Kannst du dir Night City ohne ihn vorstellen?