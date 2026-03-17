Cyberpunk 2077 bekommt bald ein dedizielles PS5 Pro-Update

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Gestern wurde eine neue Weiterentwicklung der PSSR-Technologie auf PlayStation 5 Pro-Konsolen eingeführt und bringt ein verbessertes System, das Spiele auf Sonys aktueller Flaggschiff-Konsole besser laufen und aussehen lassen sollte.

Im Einklang mit diesem Debüt hat CD Projekt Red bestätigt, dass in Zukunft Cyberpunk 2077 ein dediziertes PS5 Pro-Update erhalten wird, das den ohnehin schon recht beeindruckenden Titel auf der derzeit leistungsstärksten Konsolenhardware besser aussehen und performen lassen soll.

Wir wissen noch nicht, wann dieses Update erscheinen wird oder wie es das Spiel verbessern wird, aber uns wurde mitgeteilt, dass es als kostenloses Update veröffentlicht wird und in den kommenden Wochen weitere Informationen und Details geteilt werden.

Hast du eine PS5 Pro und hast du vor, Cyberpunk 2077 damit auszuprobieren, wenn die Zeit gekommen ist? Es sollte gesagt werden, dass dies nicht den Beginn neuer Inhalte für das Spiel bedeutet, da CDPR kürzlich alle Hoffnungen darauf zunichtegemacht hat.