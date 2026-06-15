Curaçao-Trainer Dick Advocaat ist trotz einer 1:7-Klatsche gegen Deutschland stolz auf sein WM-Debüt

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Curaçaos Debüt bei der Weltmeisterschaft gegen einen Riesen wie Deutschland endete vielleicht vorhersehbar: Deutschland deklassierte das kleine karibische Land mit 7:1. Dennoch hatte das Spiel seinen Glanz, als Curaçao früh in der ersten Halbzeit mit einem Tor von Livano Comenencia unentschieden spielte, und etwa 20 Minuten lang war das Spiel ausgeglichen, wobei Curaçao Deutschland bedrohte und einem weiteren Tor ziemlich nahe kam.

Das Endergebnis war eine schmerzhafte Niederlage für eine Mannschaft, die eine 155.000 Einwohner starke Insel vertritt, ein Mitgliedsland des Königreichs der Niederlande, aber dennoch historisch: das erste WM-Spiel für Curaçao und das erste WM-Tor.

Das Spiel hatte zudem die Besonderheit, dass der jüngste Trainer dieser Weltmeisterschaft, Julian Nagelsmann, 38, und der älteste, Dick Advocaat, 78 Jahre alt war (ebenfalls der älteste aller Zeiten in der Geschichte des Wettbewerbs). Advocaat trat tatsächlich im vergangenen Februar von seiner Rolle zurück, um sich um seine Tochter zu kümmern, die gesundheitliche Probleme hatte. Im Mai kehrte er jedoch ins Team zurück, als sich der Gesundheitszustand seiner Tochter verbesserte.

Dies führte zu einem emotionalen Moment, als Advocaat, der mit umfangreichen Erfahrungen als Trainer bei der Weltmeisterschaft, unter anderem gegen die Niederlande 1994 und Südkorea 2010, vor dem Spiel weinte und später trotz des Ergebnisses stolz auf sein Team war.

"Das ist keine Schande. Ich denke, wir können immer noch stolz sein", sagte der niederländische Trainer. "Das Tor war absolut fantastisch für uns alle, auch für die Nation."

"Das hängt mit der Freude der Menschen auf Curaçao zusammen", sagte er (über Fox Sports). "Es mag an meinem Alter liegen, aber jetzt kommt die Emotion an die Oberfläche."

Was steht als Nächstes für Curaçao bei der Weltmeisterschaft an?

Gegen Deutschland im Debüt-WM-Spiel zu spielen, war eine große Herausforderung. Curaçao trifft am Sonntag, den 21. Juni (2 Uhr MESZ), auf Ecuador und am Donnerstag, den 25. Juni, auf die Elfenbeinküste. Die Elfenbeinküste hat Ecuador gestern Abend überrascht, also wird es, da Deutschland voraussichtlich die Spitzenposition einnimmt, ein harter Kampf um den zweiten Platz werden...