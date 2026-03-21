Cthulhu: The Cosmic Abyss dauert etwa 12-15 Stunden, aber "belohnt Neugier vor allem"

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Im Zeitalter der weitläufigen, 100+ Stunden stündigen RPGs ist es ziemlich schön, ein kürzeres, mysteriöses Abenteuer in die heutige Spiele zu integrieren. Cthulhu: The Cosmic Abyss zielt nicht darauf ab, dich ewig gefangen zu halten, aber je länger du damit verbringst, desto lohnender wirkt das Spiel.

In einem kürzlichen Interview mit Spielleiter Tommaso Nuti haben wir gefragt, wie lange es insgesamt dauert, bis das Spiel durchgespielt wird. Als Mystery-Puzzle-Spiel kann diese Zeit bis zum Abschluss variieren, aber Nuti erklärte, dass Spieler das Spiel lohnender finden werden, wenn sie etwas neugieriger sind.

"Im Durchschnitt dauert das Abschließen des Abenteuers zwischen 12 und 15 Stunden, abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad und wie tief jeder Spieler sich mit der Untersuchung beschäftigt." erklärte Nuti. "Um Ihnen etwas mehr Details zu geben: Unser Spiel belohnt vor allem Neugier. Die Tiefe Ihrer Untersuchung bestimmt letztlich die Dauer der Erfahrung."

Wenn du schnellere Fortschritte willst, erklärt Nuti, könntest du dich größerer Korruption aussetzen. Das ist auf lange Sicht nicht gut für Noah, wie du wahrscheinlich merkst, und kann das Ende beeinflussen, das du bekommen könntest. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie hier unser vollständiges Interview.