Croteam darüber, wie das Talos-Prinzip "ein glücklicher Zufall" war und wie man über KI im Laufe der Jahrzehnte spricht

HQ

Letzten Monat hatten wir in Bilbao das Privileg, an einer Podiumsdiskussion von Davor Hunski und Damjan Mravunac von Croteam teilzunehmen, die viele interessante Einblicke in die Entstehung ihrer hochgelobten First-Person-Puzzles Das Talos-Prinzip und The Talos Principle 2 gaben.

Der Vortrag war Teil der BIG Conference 2024, bei der wir auch die Gelegenheit hatten, Hunski im folgenden Interview zu treffen, das sich zu einem tiefgründigen, umfassenden Gespräch entwickelte, in dem der Chief Creative Officer noch detaillierter und persönlicher wurde."

HQ

Die Ursprünge des Talos-Prinzips gehen auf einen glücklichen Zufall zurück, als Hunski mit Ideen für Serious Sam experimentierte. Anfangs konzentrierte er sich darauf, das uralte Rätsel der "Schlüssel und Tür"-Mechanik zu lösen, die in vielen Spielen wie DOOM oder Zelda zu finden ist, und suchte nach einem interessanteren Weg, diese Funktion zu erfüllen. Er beschreibt:

"Ich habe versucht, auf die Idee zu kommen, wie ich die Notwendigkeit oder das Bedürfnis, einen Schlüssel zu finden und eine Tür zu öffnen, lösen kann... Wir wollten nicht das typische Blue Key, Blue Door-Ding machen."

Diese Experimente führten zur Entwicklung einer zentralen Puzzle-Mechanik, die den Grundstein für das Talos-Prinzip legte. Was als kleines Nebenprojekt begann, entwickelte sich schnell zu etwas viel Größerem, bei dem das Team entdeckte, dass die Spieler die Herausforderung zu schätzen wussten, Mechaniken auf unerwartete Weise zu kombinieren. "Die Leute haben die am meisten genossen", erinnert sich Hunski und hebt hervor, wie aus dem Experiment ein genredefinierendes Spiel wurde. Als das Team das Konzept weiter verfeinerte, entwickelten sie komplexere Systeme, wie z. B. das Lasergitter und zeitbasierte Puzzles, die gut zusammenarbeiteten, um ein robusteres Puzzlesystem zu schaffen. Umfangreiche Spieltests, einschließlich Spieltests mit einem Bot, verfeinerten die Mechanik weiter.

In dem Interview, das ihr euch mit euren lokalen Untertiteln ansehen könnt, erklärt Hunski auch, dass es eine herausfordernde und mutige Entscheidung war, eine Fortsetzung für ein so einzigartiges Spiel zu machen, da das Team fast fünf Jahre gebraucht hat, um die Geschichte, die Gameplay-Mechanik und die Grafik zu entwickeln, um sicherzustellen, dass sie für einen Nachfolger bereit sind.

"Ich denke, dass unsere Geschichte sagt, dass wir eine gute Spezies auf diesem Planeten sind"

Aber natürlich wollten wir mit dieser Diskussion auch philosophisch werden.

Vor einem Jahrzehnt setzte sich das Team von Croteam bereits mit den Auswirkungen von KI in der Gesellschaft auseinander, und das Talos-Prinzip diente als Vehikel, um diese Themen zu erforschen. Über die dystopische Natur der KI sowohl in der Fiktion als auch in der Realität sagt Hunski: "Wir dachten immer, besonders in den 90er und 2000er Jahren, dass es nicht fair ist, die positive Seite der Zukunft, der Menschheit und der KI nicht zu sehen." Während viele KI als Bedrohung darstellen, forderte The Talos Principle die Spieler heraus, das Potenzial der KI zur Verbesserung von Zivilisation und Kultur in Betracht zu ziehen.

Heute, da KI ein dringenderes Anliegen denn je ist, bleibt Hunski optimistisch. Er fährt fort: "Ich glaube nicht, dass die Menschheit als etwas Schlechtes, Grimmiges oder etwas Ähnliches dargestellt werden sollte. Ich denke, dass unsere Geschichte lehrt, dass wir eine gute Spezies auf diesem Planeten sind und dass wir in der Lage sind, unsere Probleme zu überwinden." Mit der Weiterentwicklung der KI stellt sich der CCO eine Zukunft vor, in der Technologie, wie sie in The Talos Principle erforscht wird, als Werkzeug für den Fortschritt und nicht als Vorbote des Untergangs angesehen werden kann, was darauf hindeutet, dass Spiele die Verantwortung haben, diese Komplexität zu erforschen und die Spieler zu ermutigen, kritisch über die Zukunft nachzudenken.

"Bei uns bei Croteam zum Beispiel streiten wir über irgendetwas. Ich denke A, du denkst B, oder? Und wir müssen entscheiden, was wir tun werden. Aber in dem Moment, in dem wir uns entscheiden, okay, du bist derjenige, der entscheiden wird, gehen wir B, oder? Von diesem Moment an wird B meine Meinung sein. Nun, nicht meine Meinung, aber ich werde alles geben, was ich habe, um B zum Leben zu erwecken, deine Meinung zum Leben zu erwecken. Es ist also nicht so, dass ich meine Sicht der Dinge durchsetzen will."

Bei der Diskussion über das Design des Spiels betont Hunski, wie wichtig es ist, den Spielern die Möglichkeit zu geben, philosophische Fragen aus mehreren Perspektiven anzugehen, anstatt eine einzige Weltanschauung aufzuzwingen. Er beschreibt ihren Ansatz so, dass er den Spielern die Möglichkeit bietet, sich ihre eigene Meinung zu bilden und die Komplexität von KI und Philosophie anzuerkennen, ohne irgendwelche Schlussfolgerungen zu erzwingen. Diese Philosophie, Erkundung und kritisches Denken zu fördern, spiegelt sich im Design des Spiels wider und lädt die Spieler ein, ihre eigenen Antworten auf die Fragen der Erzählung zu finden.

Hast du The Talos Principle 1 oder 2 gespielt? Wie lange müssen wir noch auf das Talos-Prinzip 3 warten? Und was glaubst du, wird es mit seiner Sci-Fi-Erzählung abdecken? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar.