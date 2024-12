Das Talos-Prinzip, ein Spiel über Roboter, die die Welt übernehmen, verwendete einen Bot beim Testen

HQ

Das Talos-Prinzip und seine Fortsetzung spielen in einer Welt, in der die Menschheit schon lange verschwunden ist. Die Puzzlespiele bieten viel futuristische Technologie und zeigen eine Welt, die auch ohne Menschen schön aussieht.

Schon während der Entwicklung experimentierten die Entwickler bei Croteam mit Ideen, was Bots leisten könnten. Im Gespräch mit Designer Davor Hunski auf der BIG Conference 2024 haben wir ein wenig darüber gesprochen, wie der Bot beim Testen der Rätsel nützlich sein könnte.

Hunski stellt klar, dass der Bot keine Punktzahlen für die Rätsel lieferte, da dies den menschlichen Testern überlassen war, aber er konnte defekten Code erkennen. "Bot war da, um sicherzustellen, dass alle Rätsel gegen Ende des Spiels funktionieren", sagte er. "Weil man etwas im Code ändern kann, von dem man nicht weiß, dass es etwas kaputt macht. Irgendein Puzzleteil. Rätsel 76."

"Aber der Bot könnte das eine Stunde lang im Schnelldurchlauf abspielen. Und Sie würden sofort eine Nachricht erhalten. Okay, irgendetwas ist in diesem Puzzle kaputt gegangen. Und wir sprangen hinein", fuhr er fort. "Es ist wirklich, wirklich schwierig für Menschen, so viel Zeit zu verbringen. Niemand hat den Willen, das zu tun... Aber Roboter beschweren sich nicht."

