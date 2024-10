Croc: Legend of the Gobbos bestätigt für alle Konsolenplattformen einschließlich PS5 Pro

HQ

Seitdem wir von einem Comeback der Croc in einer überarbeiteten Version des beliebten Titels aus dem Jahr 1997 gehört haben, haben wir gespannt auf weitere Informationen über das Spiel gewartet. Wir haben endlich etwas an dieser Front, denn Entwickler Argonaut Games hat jetzt die Plattformen bestätigt, auf denen der Titel verfügbar sein wird.

Früher wurde uns gesagt, dass das Spiel auf Konsolen erscheinen würde, und jetzt kennen wir genau die Geräte, die ins Visier genommen werden. Wir können davon ausgehen, dass das Spiel auf PS4, PS5, PS5 Pro, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC (exklusiv bei GOG) erscheinen wird. Es gibt keine Erwähnung einer Nintendo Switch-Nachfolgeversion.

Studiogründer Jez San erklärte: "Croc Legend of the Gobbos ist sowohl eine nostalgische Rückkehr für Retro-Gamer als auch ein aufregendes neues Abenteuer für Einsteiger. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dieses Remaster einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, damit Fans von PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und PC auf GOG die Magie und den Spaß von Croc erleben können."

Mit dieser Ankündigung im Hinterkopf haben wir auch ein kleines Extra über ein neues Feature erfahren, das in das Spiel aufgenommen wird. Dies ist als Crocipedia bekannt, ein "sorgfältig kuratiertes digitales Museum, das den Fans einen tiefen Einblick in die Entwicklung des Spiels bietet. Dieser Schatz an lange verschollenen Assets umfasst Designdokumente, Konzeptzeichnungen, Animationstests, Musikstücke vor der Veröffentlichung und exklusive Interviews mit wichtigen Mitgliedern des talentierten Teams, das hinter der Entwicklung des Spiels steht."

Wir haben einen neuen Trailer für das Spiel, den ihr unten sehen könnt, und was den geplanten Veröffentlichungstermin betrifft, so ist uns nur gesagt, dass er noch in diesem Jahr geplant ist. Das Krokodil... Entschuldigung, die Uhr tickt, Argonaut Games.