Ein sehr ikonisches Krokodil feiert ein Comeback

Der legendäre 3D-Plattformer Croc: Legend of the Gobbos ist ebenso niedlich wie kultig und steht vor einem großen Comeback.

Entwickler Argonaut Games haben heute bekannt gegeben, dass der Legacy-Titel wiederbelebt und neu gemastert wird, wobei der Knaller aus der Vergangenheit sowohl auf PC als auch auf Konsolen landen wird.

Aufmerksame und historisch interessierte Fans werden bereits erkannt haben, dass dies bedeutet, dass Argonaut Games 20 Jahre nach seiner Schließung im Jahr 2004 ein ebenso großes Comeback feiert wie Croc.

Die neuen Co-CEOs Gary Sheinwald and Mike Arkin haben die Vision von Argonaut als "Boutique-Verlag", und obwohl er nicht direkt beteiligt ist, hatte der ursprüngliche Gründer Jez San einige freundliche Worte für das Duo.

San sagte: "Bei Argonaut ging es schon immer darum, die Grenzen des Möglichen im Gaming zu erweitern, und ich bin gespannt, wie das neu aufgelegte Argonaut Games auf diesem Vermächtnis aufbaut, beginnend mit dem Croc: Legend of the Gobbos Remaster."

Das fragliche Remaster soll eine verbesserte Grafik und eine aktualisierte moderne Steuerung bringen, aber auch versuchen, das ursprüngliche Erlebnis authentisch nachzubilden. Es gibt noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber wir wissen, dass Croc: Legends of the Gobbos Remastered später in diesem Jahr für PC und alle Konsolen der aktuellen Generation erscheinen wird (wir gehen davon aus, dass das PS5, Xbox Series X/S und vielleicht Nintendo Switch bedeutet, wenn wir Glück haben). Danke, Eurogamer.