Crimson Desert wird uns nicht mit Kampfoptionen überfordern

HQ

Auf der Gamescom hatten wir die Chance, Crimson Desert zu spielen. Wenn ihr mehr Details wollt, könnt ihr hier unsere Gameplay-Eindrücke lesen, aber eine unserer Befürchtungen war, dass die Kämpfe ein bisschen überwältigend sein könnten. Fast jede erdenkliche Tastenkombination führt zu einem anderen Angriff, und in der Zeit, die wir mit dem Spiel hatten, fühlte es sich immer noch so an, als gäbe es viel zu lernen.

Im Gespräch mit Rick van Beem, dem Marketing Director von Pearl Abyss Europe, auf der Gamescom haben wir uns gefragt, wie die Lernkurve für die Spieler aussieht. "Die Leute werden nach und nach lernen, wie man das Spiel spielt", sagte er. "Man fängt mit seinen Grundfertigkeiten an... Und dann wird man langsam diese Moves und Waffen freischalten."

"Und wenn man dann etwas Neues hat, experimentiert man ganz natürlich damit. Und dann wird es hoffentlich zum Muskelgedächtnis. Und dann kommen die Experimente ins Spiel. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man einen Feind ausschalten kann."

Er erklärte weiter, dass man im Bosskampf in der Demo zwar seinen Kopf mit einer Säule einschlagen kann, um großen Schaden zu verursachen, aber wenn man ihm mit Geschick ehrenhaft begegnen kann, könnte es nur länger dauern.

Wenn ihr mehr über die Geschichte und Lore von Crimson Desert sowie über die Kämpfe des Spiels erfahren wollt, schaut euch das vollständige Interview unten an: