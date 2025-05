HQ

Die anhaltenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan haben zur vorübergehenden Aussetzung der indischen Cricket-Premier-League, der beliebtesten Sportart in Indien, geführt, die an den britischen Kolonialismus erinnert. Dieser Wettbewerb, der zwischen März und Mai ausgetragen wird, wird aus Sicherheitsgründen für eine Woche ausgesetzt, sagte Devajit Saikia, Sekretär der BCCI (Board of Control for Cricket in India).

Dies geschieht nach einer Woche der Luftangriffe zwischen den beiden Ländern, die am 23. April mit einem Terroranschlag auf Touristen in Kaschmir begannen, einem umstrittenen Gebiet zwischen Indien und Pakistan. Es wird befürchtet, dass die Situation zu einem offenen Konflikt eskalieren könnte.

Die Entscheidung wurde nach Rücksprache mit allen wichtigen Interessengruppen und Vertretungen der meisten Franchises getroffen, "die die Besorgnis und Gefühle ihrer Spieler sowie die Ansichten des Senders, der Sponsoren und der Fans zum Ausdruck brachten, während die BCCI volles Vertrauen in die Stärke und Bereitschaft unserer Streitkräfte hat".

Laut ESPN müsste die Liga im September gespielt werden, wenn die IPL nicht bald wieder aufgenommen werden kann, da die Gruppenphase vor den Playoffs noch 12 Spiele aussteht, da sie mit Indiens fünfteiliger Testserie in England kollidiert. Aber einige IPL-Spieler aus dem Ausland (vor allem aus Großbritannien und Südafrika) könnten das Land ganz verlassen, weil sie befürchten, dass die Spannungen zu einem neuen Krieg führen könnten.