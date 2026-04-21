Coupe de France Halbfinale diese Woche zwischen Lens, Toulouse, Straßburg und Nabel

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Diese Woche gibt es weder Champions League, Europa League noch Conference League, daher gehen die nationalen Wettbewerbe in Europa zu Ende, und die Halbfinals der Coupe de France finden diese Woche statt, beginnend heute am Dienstag mit einem Duell zwischen Lens und Toulouse, gefolgt am Mittwoch gegen Straßburg und Nizza.

In diesem Jahr ergab sich eine Gelegenheit, als Paris Saint-Germain mit einer Bilanz von mehr Siegen sehr früh im Turnier im Achtelfinale ausschied und im Januar vom Nachbarn Paris FC ausschied.

Bemerkenswerterweise hat keines der vier Teams im Halbfinale das Coupe de France allzu oft gewonnen. Straßburg gewann den Pokal dreimal, zuletzt 2001, und auch Nizza gewann den Pokal dreimal, zuletzt 1997. Toulouse gewann den Cup 2023 nur einmal, aber Lens hat ihn nie gewonnen und war dreimal Vizemeister, zuletzt 1998.

Coupe de France Halbfinale und Finale:



Lens gegen Toulouse: Dienstag, 21. April, 21:10 Uhr MESZ, 20:10 Uhr BST



Straßburg gegen Nizza: Mittwoch, 22. April, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



Endgültig: 23. Mai 2026



Der Sieger des Wettbewerbs qualifiziert sich außerdem für die Europa League. Für Lens, die als Vizemeister der Ligue 1 fast einen Champions-League-Platz gesichert hätten, bedeutet das nicht viel (sie haben immer noch die Möglichkeit, die Liga zu gewinnen, falls PSG einen weiteren Ausrutscher hat).

Aber die anderen drei liegen weit entfernt von europäischen Plätzen, einige ziemlich weit unten in der Liga: Straßburg ist Siebter, Tolouse 11 und Nnice 15. In der Ligue 1 qualifizieren sich unter normalen Bedingungen nur die besten drei für die Champions League, der vierte in die Europa League und der fünfte in die Conference League.

Wirst du diese Woche die Halbfinals der Coupe de France verfolgen?