Corentin Moutet wurde mit einer Geldstrafe von 40.000 Dollar belegt, weil er das "F-Wort" siebenmal live im Fernsehen gesagt hatte

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Corentin Moutet wurde wegen seines geschmacklosen Witzes während eines Interviews bei den Queen's Club Championships in London bestraft, als er im Live-Fernsehen der BBC siebenmal "f*ck" sagte. Das erste Mal war aus Versehen... und die folgenden sechs Male waren absichtlich, um mit der BBC-Reporterin Jenny Drummond zu spielen, die sich bei den Zuschauern immer wieder entschuldigte und schließlich das Interview aufgab.

Diese Einstellung und das absichtliche Fluchen haben ihn viel Geld gekostet: Der Wettbewerb hat beschlossen, ihn mit 40.000 Dollar (£30.325) zu bestrafen, was fast das gesamte Preisgeld entspricht, das er für das Erreichen der zweiten Runde des Turniers in London erhalten hat: £32.800. Es ist laut BBC die Höchststrafe für unsportliches Verhalten.

Der französische Spieler, der weltweit auf Platz 36 steht, wird Berufung einlegen. Moutet ist bekannt für seine provokante Art, die ihm in der Vergangenheit Fehler bereitet hat, wie zum Beispiel beim Davis Cup letztes Jahr, als er einen Punkt durch eine (misslungene) coole Aktion verschwendete und schließlich das Match verlor... und Frankreich wurde eliminiert.

Moutet wurde im Achtelfinale des Queen's Club vom Spanier Alejandro Davidovich Fokina besiegt.