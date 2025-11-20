Corentin Moutet entschuldigt sich für den peinlichen Fehler im Davis Cup: "Ich möchte diesen Schmerz in Stärke verwandeln"

HQ

Corentin Moutet entschuldigte sich nach seiner Niederlage gegen Raphael Collignon im Eröffnungsspiel des David-Cup-Spiels zwischen Frankreich und Belgien. Moutet, auf Platz 35 der Welt, gewann den ersten Satz gegen Collignon, der auf Platz 86 der Welt steht. Im zweiten Satz jedoch, als der Stand 5:6 zugunsten von Collignon und 15:15 anzeigte, vergeudete Moutet einen zertifizierten Sieger, indem er versuchte, das Publikum zu beeindrucken und den Ball zwischen seine Beine schlug.

Stattdessen traf der Ball sein Knie, sprang ab und krachte ins Netz, wodurch sein Rivale einen "Freipunkt" erhielt, der schließlich dazu führte, dass Collignon den Satz gewann. Dann gewann der Belgier den dritten Satz (das Match endete 2:6, 7:5, 7:5). Später verlor Arthur Rinderknech gegen Zizou Bergs und Frankreich schied aus.

Obwohl Frankreich so oder so hätte ausscheiden können, brach ihn der peinliche Fehler von Moutet zum Kopf, und er entschuldigte sich mehrmals auf der Pressekonferenz und später in einem Instagram-Post.

"Ich habe das in meiner Karriere schon oft gemacht, die Leute sagen normalerweise, ich sei ein Genie, wenn ich es tue, aber jetzt werden sie mich wahrscheinlich einen Clown nennen. So fühle ich mich gerade", sagte er und nannte "den Stress, die Anspannung und die Aufregung des Spiels" als Gründe für diesen riskanten Schritt. "Es erscheint mir sogar dumm, ich weiß nicht, was ich sagen soll", gab er zu, verteidigte sich aber mit den Worten, dass "Es ist sehr leicht, zu kritisieren, wenn etwas schiefgeht, genauso wenig wie man sagen kann, dass es ein fantastischer Schuss ist, wenn er gut läuft.

"Im Moment werde ich versuchen, nicht zu streng mit mir selbst zu sein, aber ich weiß, was passiert ist, und ich muss auch ehrlich zu mir selbst sein. In Zukunft werde ich versuchen, viel bessere Entscheidungen zu treffen als heute."

Später postete er auf Instagram, dass er das Gefühl habe, seine Mission "versagt" zu haben, nachdem er versucht hatte, alles auf dem Spielfeld zu geben, und dass ihn manchmal "die Instinkte verraten". Er entschuldigte sich, dankte aber auch denen, die ihn verstanden. "Ich will lernen, jetzt und immer, ich will diesen Schmerz in Stärke verwandeln."