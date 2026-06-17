Corentin Moutet riskiert eine Geldstrafe nach kindischer Haltung gegenüber dem Reporter: "F*ck, f*ck, f*ck..."

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Corentin Moutet, französischer Tennisspieler, der kürzlich im April seinen höchsten Karriererang mit Platz 30 der Welt erreichte, könnte wegen eines derben Humor-Witzes in London mit einem BBC-Reporter während der Queen's Club-Meisterschaft in Schwierigkeiten geraten sein, nachdem er Giovanni Mpetshi Perricard am Dienstag mit 6:7, 6:4, 7:6 besiegt hatte.

Moutet, nun auf Platz 36 gesetzt, wurde vom Reporter nach dem kraftvollen Aufschlag seines Gegners bei einem Matchball gefragt, und er sprach ungefiltert. "Als ich den Matchball hatte, dachte ich: 'Es ist der zweite Aufschlag, du gehst in die Mitte und gibst den Ball zurück', und er schlug mir ein Ass mit 228 km/h und ich dachte: 'Scheiße, ich muss aufschlagen."

Höflich bat ihn die Reporterin Jenny Drummond: "Keine F-Wörter, bitte", woraufhin Moutet sofort antwortete: "F*ck, f*ck, f*ck", was die Zuschauer zum Lachen brachte. Der Reporter antwortete: "Nein, nein, nein!, entschuldigt alle für die Sprache", und stellte ihm eine weitere Frage. Statt zu antworten, sagte der 27-Jährige das F-Wort noch dreimal, woraufhin Drummond das Interview abbrach.

Als sie ins Studio zurückkehrte, entschuldigte sich BBC-Moderatorin Claire Balding erneut für die Zuschauer. "Corentin Moutet macht seinem Bad-Boy-Image alle Ehre. 'Chaos macht die Musen' schrieb er dort auf dem Kamerabildschirm. Es ist auch ein Tattoo, das er hat. Und ja, Chaos ist das, was er erschaffen kann."

Laut RMC Sport könnten Moutets peinliche Handlungen, die im Publikum Lachen hervorriefen, ihn eine Geldstrafe kosten. ATP hat noch nichts angekündigt, aber es wäre ein Abzug von den 33.000 Pfund bzw. 38.000 Euro, die er mit dem Sieg gewonnen hat.

Moutet trifft am Donnerstag im Achtelfinale auf den viertgesetzten Alejandro Davidovich Fokina.