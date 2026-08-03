Control Resonant wird laut Remedy Entertainment 30 Stunden dauern, um abgeschlossen zu werden.

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Vor Kurzem teilte Remedy Entertainment mit, dass wir mit ziemlich viel Zeit rechnen sollten, um den Abspann zu sehen Control Resonant, und wies darauf hin, dass das Projekt länger als der Originaltitel sein würde. Aber wie lange genau? Jetzt haben wir zumindest laut leitendem Gameplay-Designer Sergey Mohov ein klareres Bild.

Im Gespräch mit TechRadar erklärte Mohov, dass Control Resonant etwa "30 Stunden" brauchen wird, um den Abspann zu sehen, aber wenn man ein Komplettist ist, der alles im Projekt sehen und machen möchte, wird die Laufzeit deutlich länger sein und maximal "50 Stunden" erreichen.

Es wird also ein echtes Abenteuer, das Remedy in der Pipeline hat, wenn es in weniger als zwei Monaten am 24. September für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Wirst du dir ein Exemplar schnappen und dich durch die actiongeladene Fortsetzung arbeiten?