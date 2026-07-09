Control Resonant ist länger als das Originalspiel

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Kontrolle, trotz unglaublich einzigartiger und fesselnder Fähigkeiten sowie einer durchweg immersiven Umgebung. Trotz dieser Gewinnpunkte ist das Spiel selbst ziemlich kurz. Ich habe laut meinem Epic Games-Account einen alten, abgeschlossenen Spielstand mit etwa 9 Stunden, der einfach die Hauptgeschichte zusammen mit einigen Nebenaufgaben durchgespielt hat. Falls jemand befürchtet, dass Control Resonant ähnlich lange dauern wird, um es zu durchspielen, hat der Regisseur des Spiels, Mikael Kasurinen, bestätigt, dass die Fortsetzung länger sein wird.

Im Gespräch mit MinnMax enthüllte Kasurinen, dass Control Resonant länger ist als das Originalspiel. Insbesondere sagte er, dass ein vollständiger Durchlauf mehr Stunden erfordern wird. Wir sind uns nicht sicher, ob diese zusätzliche Zeit hauptsächlich durch optionale Abschnitte hinzugefügt wird, aber es ist auch bestätigt, dass es viele schwierige, optionale Bosse geben wird, gegen die Spieler kämpfen können, die sich stundenlang den Kopf gegen eine Wand schlagen wollen.

Die Geschichte ist in Kapitel unterteilt, daher könnte das eine weitere Möglichkeit sein, wie Control Resonant ihre Länge etwas weiter verlängert. Remedy will mit dieser Fortsetzung ohnehin noch größer gehen, und wir werden im September alle Wege erkunden können, auf denen genau das geschafft wurde.