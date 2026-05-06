Control hat jetzt sechs Millionen Exemplare verkauft

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Mit dem nächsten Kapitel der Control -Reihe, das später in diesem Jahr an einem noch unbekannten Datum erscheinen soll, steigt das Interesse an Remedy Entertainments Originaltitel stark an, denn im Februar berichteten wir, dass Control über fünf Millionen verkaufte Exemplare gestiegen ist und das Spiel nun den nächsten Meilenstein erreicht hat.

Im neuesten Finanzbericht erklärt Remedy, dass Control inzwischen mehr als sechs Millionen lebenslange Exemplare verkauft hat, was darauf hindeutet, dass Fans das Projekt aufgreifen, um sich auf die Fortsetzung vorzubereiten.

"Control behielt im ersten Quartal eine solide Verkaufsdynamik und verkaufte sich besser als im Vergleichszeitraum, angetrieben durch Aktionen und zusätzliche Sichtbarkeit durch Control Resonant. Zu attraktiven Preisen bietet Control einen einfachen Einstieg für neue Spieler, um vor der Fortsetzung in das Control -Universum einzusteigen und erweitert unser ansprechbares Publikum. Control hat über 6 Millionen lebenslange Exemplare verkauft."

Dies kommt zu weiteren laufenden Erfolgen von Remedy, darunter für Alan Wake 2, das "im ersten Quartal weiterhin Lizenzgebühren einbrachte", und für FBC: Firebreak, das "keine erheblichen Kosten mehr für Remedy verursachen wird".

Remedy erwartet zudem ein starkes Jahr 2026, nachdem das erste Quartal bereits profitabel war. Es wird auch erklärt, dass Control Resonant zwar noch in voller Produktion ist, das Gleiche jedoch für das Max Payne 1 & 2 Remake im Auftrag von Rockstar Games gilt, während Remedys nächster Titel nach dem Control Nachfolger sich lediglich in der "Proof of Concept"- Phase befindet.