Control hat nun über fünf Millionen verkaufte Exemplare überschritten

Offensichtlich tun die Fans, was nötig ist, um sich auf das Erscheinen von Control: Resonant in diesem Jahr vorzubereiten. Der Entwickler Remedy Entertainment hat in seinem aktuellen Finanzbericht bekannt gegeben, dass im gesamten Jahr 2025 über eine Million Control Einheiten ausgeliefert wurden, was bedeutet, dass das gefeierte Action-Spiel nun den enormen Meilenstein von fünf Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat.

Das Interessante an dem Spiel ist jedoch, dass es ein viel größeres Publikum erreicht hat, als diese Verkaufszahlen vermuten lassen. Der Bericht behauptet, dass die lebenslange Spielerschaft für Control bis zu 20 Millionen Spieler beträgt, was allem der Reichweite von Diensten wie Game Pass zu verdanken ist.

Dieser Erfolg, den das Originalspiel erzielt hat, hat Remedy ziemlich zuversichtlich in Bezug auf Control: Resonant gemacht, wobei der Bericht das Spiel als ein "Muss-Day-One-Kauf" für Fans der Serie beschreibt.

Wirst du dir Control: Resonant anschauen, wenn es dieses Jahr erscheint?